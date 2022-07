Op bezoek bij… Lynn Elshof

Lynn Elshof (1996) werd onlangs bij het televisiekijkend publiek bekend door haar deelname aan het populaire programma Heel Holland Bakt. Dat ze er na drie afleveringen al uit lag, vond ze niet zo erg, al vond ze het wel jammer dat ze niet meer van zichzelf heeft kunnen laten zien. Nieuwsgierig geworden naar dat ‘meer van zichzelf’ en vooral benieuwd naar haar bakkunsten, zocht ik Lynn thuis op. Niet in Echtenerbrug, waar Lynn tot voor kort woonde, maar in Sonnega, waar het gezin Elshof sinds december is neergestreken.

Achterom

Wanneer ik aanbel bij de voordeur, komt er niemand aan de deur… Na twee keer proberen, loop ik achterom. Via het keukenraam zwaait Lynn mij vrolijk toe. Ze opent de achterdeur en zegt lachend: “Ja, iedereen komt hier altijd achterom.” Het huis in Sonnega was al in de familie en onlangs hebben ze het helemaal naar eigen wens verbouwd. Met een veranda langs het hele huis én een prachtige keuken, mét mega-oven waarin Lynn naar hartenlust kan bakken. Ze heeft speciaal voor mij glutenvrije schuimgebakjes gemaakt. Terwijl Lynn de gebakjes decoreert neem ik plaats aan haar keukenbar. Hier heb je goed uitzicht over het ruime erf, de stallen, de paardrijbak en heel veel dieren.

Varkenshouderij

Onder het genot van de huisgemaakte schuimgebakjes praat Lynn honderduit. Ze vertelt hoe ze als ‘kleine Lynn’ haar moeder graag meehielp met het bakken van taarten, dat ze ook van koken houdt en ontzettend gek is op dieren. Tijdens ons gesprek belt haar man Corné om even iets te overleggen. Lynn ontmoette Corné op haar achttiende en hij vroeg haar binnen een jaar om samen een varkenshouderij in Echtenerbrug te kopen en daar te gaan wonen. ”Daar moest ik wel even over nadenken”, bekent Lynn. Dan: “Ik waagde de sprong in het diepe.” Samen met Corné runt Lynn nu een varkenshouderij in Echtenerbrug én nog eentje in Sonnega. Daarnaast werkt ze nog anderhalve dag in de viskraam van haar ouders, én ze rijdt paard (dressuur) op wedstrijdniveau. En Lynn is in januari van dit jaar óók nog eens moeder geworden van hun eerste kindje, dochter Amarins.

Paard aaien

Inmiddels hebben ze de varkenshouderij alweer zo’n zeven jaar. Lynn heeft in Sonnega haar eigen ‘diergaarde’ om zich heen verzameld en het liefst is ze de hele dag buiten. Ze neemt mij mee het erf op. De kippen lopen op de veranda en de hond kwispelt enthousiast om mij heen. Met baby Amarins op de arm geeft Lynn de schapen ondertussen wat voer. We kijken bij de kuikens in de stal en lopen langs de kalkoenen, koeien, alpaca’s en nandoes. Veel van de dieren zijn in verwachting of net bevallen, het is dus een drukke boel op het erfgoed. Ook nemen we een kijkje in de stal, bij haar paard dat óók op het punt staat te bevallen. Wanneer Lynn het hek openmaakt, doe ik een stapje naar achteren; ik heb nog nooit zo dicht bij een paard gestaan. Dit paard straalt echter zoveel rust uit, dat ik haar uiteindelijk langdurig durf te aaien, voor mij een bijzondere belevenis. Twee dagen na mijn bezoek, zie ik op Instagram dat het paard is bevallen van een gezond veulentje. Prachtig.

Bakken voor familie en vrienden

Lynn is een bezig bijtje. Maar van het bakken zal ze niet direct haar werk gaan maken, denkt ze. Ze bakt graag voor familie en vrienden; op die manier houdt ze er plezier in. De jonge, energieke moeder geeft bij mijn vertrek een gebaksdoosje mee met twee schuimgebakjes. “Die komen vast wel op”, lacht ze. En dat laatste klopt, bij het uittikken van deze tekst neem ik er nog eentje, mmm.

Zomers schuimgebakje met lemoncurd

Willen jullie ook zo’n zomers schuimgebakje op tafel zetten? Dat kan. Speciaal voor onze lezers deelt Lynn haar recept.

Je maakt kleine schuimgebakjes van geklopt eiwit met poedersuiker en doet ze in de oven. Voor de lemoncurd rasp en pers je citroenen en voegt hier suiker, eieren en roomboter aan toe. De room maak je van mascarpone, slagroom en suiker. Je kunt de schuimgebakjes van tevoren voorbereiden en ze pas vullen wanneer je ze wilt opdienen. Je vult dan de gebakjes met de lemoncurd, mascarpone-room en daarbovenop doe je vers fruit naar keuze. Je kunt naar hartenlust garneren met (chocolade)vlokken of andere leuke vrolijke spikkels. Klaar is jouw zomergebakje. Eet smakelijk!





Recept zomerschuim-gebakjes van Lynn Elshof



Voor het schuim:

3 eiwitten

snuf zout

100 gram fijne suiker

90 gram poedersuiker

Voor de lemon curd:

rasp van 2 flinke citroenen

sap van 2 flinke citroenen (ongeveer 130 ml)

200 gram fijne kristalsuiker

125 gram ongezouten roomboter

2 eieren (geklutst)

Voor de mascarponeroom:

250 gram mascarpone

250 ml slagroom

1 el (vanille)suiker

Verwarm de oven voor op 100 °C en bekleed een bakplaat met bakpapier.

Zorg dat de kom en garde(s) die je gebruikt goed vetvrij zijn en dat er geen spoortje eigeel in de eiwitten zit.

Doe de eiwitten met het zout in een kom en klop deze op. Voeg geleidelijk de fijne suiker toe en klop tot het eiwit stijf is en de suiker is opgelost.

Spatel tot slot de poedersuiker door de meringue.

Vorm met een lepel 10 hoopjes meringue op de bakplaat en maak er een kuiltje in om er straks de lemon curd in te doen en laat deze ongeveer 2 uur drogen in de oven. Zet aan het eind de oven uit, maar laat deze dicht. Laat de schuimpjes afkoelen in de oven.

Rasp de citroenen en pers ze uit. Zeef het sap even om velletjes en pitjes te verwijderen.

Doe de citroenrasp, suiker en roomboter in een kom. Dit recept maak je au bain marie, zet de kom dus op een pan met een laagje kokend water. Zet het vuur niet te hoog. Laat de ingrediënten in de kom smelten en roer rustig door tot een gladde massa.

Als alle boter is gesmolten voeg je het citroensap toe, roer dit door het mengsel en voeg dan ook de eieren toe. Nu is het een kwestie van geduld. Hou af en toe wel even in de gaten of er nog genoeg water in je pannetje zit.

Blijf rustig roeren in de kom terwijl de lemon curd steeds wat dikker wordt. Als de lemon curd de dikte van yoghurt heeft is hij goed. Om een tijdsindicatie te geven; dit duurt ongeveer 20 minuten.

Giet de lemon curd in een schaal om af te koelen (ik maakte een grote portie, voor dit recept is een kleine schaal voldoende). Terwijl de lemon curd afkoelt dikt hij ook nog verder in tot de uiteindelijke juiste dikte.

Klop de slagroom samen met de mascarpone en suiker tot een mooie stevige room en spatel als laatste 1 el lemon curd er doorheen.

Vul de schuimgebakjes eerst met lemon curd en dan de room er boven op.

Maak af met zomers fruit.

Lekker ite!

Tekst en foto’s Lotte van der Meij