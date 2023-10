Op 8 november geen treinen tussen Sneek en Stavoren

SNEEK- Op woensdag 8 november rijden er geen treinen tussen Sneek en Stavoren, in verband met werkzaamheden aan het spoor. Arriva zet bussen in op het traject.

Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd van 10 tot 25 minuten. De bussen stoppen op alle treinstations, maar niet in IJlst. Tussen IJlst en Sneek rijden taxi’s, aldus een woordvoerder van Arriva.

Dat is omdat er bij station IJlst geen veilige mogelijkheid is om de bus te keren. ‘Vanuit veiligheid, efficiëntie en reistijd zetten we daarom vanuit IJlst taxi’s in naar Sneek’, laat Arriva weten.