Op 5 mei: Wielerronde van Sneek

SNEEK- De Wielerronde van Sneek vindt op 5 mei plaats in de woonwijk De Domp. Het bijna 1 km lange parcours voert over de Gravinneweg en de Horseweg. Deze wedstrijd vormt ook het Open Fries Kampioenschap Sportklasse. Er wordt gereden over 55 km (60 ronden).

Je kunt je tot één uur voor aanvang van de wedstrijd inschrijven voor deze tijdrit via onderstaande button. Bijschrijven is op de wedstrijddag zelf nog mogelijk tussen een uur en een half uur voor aanvang wedstrijd, tenzij er een limiet zit op het aantal deelnemers (evt. per categorie) en deze is bereikt. Wil je je vlak voor de wedstrijd bijschrijven, dan moet hiervoor gebruik worden gemaakt van het inschrijfformulier wedstrijden. Dit formulier moet ingevuld worden ingeleverd bij de wedstrijdtafel. Let op: er kan niet met contant geld worden betaald!

Start/finish: Horseweg De Domp tussen de Gossepalen en Gudsekop

Inschrijving/permanence: De Wurkwinkel, Gravinneweg 3 Sneek

Parkeergelegenheid: De Wurkwinkel, Gravinneweg 3 Sneek of Jachthaven De Domp 4 Sneek

Lees voordat je je inschrijft, goed de inschrijfvoorwaarden door!

Donderdag 5 mei 2022

Aanvang 19.00 uur