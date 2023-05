Op 31 mei banenmarkt voor vacatures van Musical De Tocht

LEEUWARDEN- Op woensdag 31 mei organiseert De Tocht een banenmarkt in de Neushoorn in Leeuwarden. Het neerstrijken van zo’n grootschalige musical in Leeuwarden brengt uiteraard werkgelegenheid met zich mee. Een prettige manier om mensen hierover tegelijk te informeren is een banenmarkt, zo is er voor iedereen kans om persoonlijk kennis te maken met de organisatie.

Momenteel is De Tocht met name op zoek naar medewerkers voor de foyer op het gebied van hospitality en techniek. Voor het publiek van de musical wordt het een totaalbeleving, de foyer wordt omgetoverd tot een dorpsplein waar diverse gelegenheden zijn om een drankje of een hapje te nuttigen en er kan vooraf aan de voorstelling gegeten worden. ‘We zoeken mensen die begrijpen hoe je mensen gastvrij ontvangt, het dorpsplein moet het ‘mienskipsgevoel’ ademenen en dat kan alleen met de juiste mensen’ aldus Reinouw Huisman HR Manager.

Tijdens de banenmarkt wordt een presentatie gegeven over Musical De Tocht waarna alle vragen die er zijn persoonlijk beantwoord worden door medewerkers van De Tocht. Een greep uit de vacatures; technici (theater), dutymanager, supervisor hospitality, keukenmedewerker, zelfstandig werkend kok, horecamanager en medewerker bediening. Iedereen die benieuwd is naar de vacatures is welkom. Er is vrije inloop vanaf 14:30u, de presentatie start om 15.00 uur waarna er ruimte is om vragen te stellen over de vacatures. Voor mensen die niet in de gelegenheid zijn om langs te komen is het ook mogelijk om direct via de website (www.musicaldetocht.frl) te solliciteren.

Over de musical

De Tocht vertelt het indrukwekkende verhaal van vijf vroegere schaatsvrienden die elkaar in de loop der jaren uit het oog verloren zijn. Maar in hun jongere jaren deden ze elkaar een belofte: als De Tocht ooit nog een keer komt, dan rijden we hem samen uit. Belofte maakt schuld, zeker aangezien één van de vrienden een geheim bij zich draagt, waardoor er veel meer op het spel staat dan enkel het halen van het kruisje. Is de band van vroeger sterk genoeg of verliezen ze op de Bonkevaart meer dan ze vooraf hadden kunnen bedenken?

Musical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, passie, verbroedering en keuzes maken. De Elfstedentocht als metafoor voor het leven. Vallen en opstaan, samen en alleen. Met indrukwekkende muziek, pakkende liedteksten en het ijzingwekkende mooie decor van de Friese elf steden en een 360o ijsvloer van 2.000m2 en de nieuwste theatertechnieken, zullen de bijna 1.500 toeschouwers iedere avond de Elfstedentocht samen beleven met de hoofdpersonen in een verhaal dat alles in zich heeft. Vanaf oktober 2023 is spektakelmusical De Tocht exclusief te zien in het speciaal gebouwde Friso Theater in Leeuwarden.

Werken voor deze bijzondere productie? Kom dan op 31 mei om 14.30 uur in De Neushoorn bij de Banenmarkt van De Tocht.