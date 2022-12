Op 31 december Silvesterloop in de Legeaën

POPPENWIER- Sinds 2002 vindt in de Legeaën de Silvesterloop plaats op 31 december. Honderden mensen , oud en jong, van 8 tot 88, gebruikten dit evenement om nog even uit te buiken van de Kerst en het jaar vol beweging uit te luiden. Vanwege Corona ging dit de laatste 2 jaar niet door.

Maar de organisatie heeft dit jaar de draad weer opgepakt. Het evenement is bedoeld voor hardlopers en wandelaars. De één gebruikt dit als training voor andere hardloopevenementen, de ander om gezellig in beweging te komen. Er zijn divers uitdagingen voor wat betreft de lengte en de snelheid.

We starten op het parkeerterrein van Dorpshuis de Trilker in Poppenwier, waar ook de inschrijving plaatsvindt. Deelname kost € 5,00. In Gau, Sibrandabuorren en Tersoal zijn koek- en zopie tenten.