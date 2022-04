Op 26 & 27 april twee dagen autosport op Speedway Blauwhuis.

Op 26 april wordt er onder kunstlicht gereden om de prijzen. Dit is uniek in Nederland. De organisatie kan rekenen op Internationale deelname. Waarvan een tal coureurs uit het Verenigd Koninkrijk komt. De aanvang van deze avondrace is om 17.00.

Op 27 april staat de KingsBattle op het programma. In de laatste editie won de lokale favoriet Richard Falkena uit Nijland. In 2019 won hij de finale race voor de ogen van ruim 4000 toeschouwers. Voor deze editie kan Richard rekenen op hevige tegenstand, van zo’n 60 andere coureurs. Op Koningsdag is de aanvang om 11.30. Meer informatie of tickets; kijk op www.fac-autocross.nl