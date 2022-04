Op 20 mei Meispelen op de Friese basisscholen: Jaarlijkse kunst- en cultuurdag in teken van muziek en meertaligheid

SNEEK- Méér Muziek in de Klas - lokaal Fryslân organiseert op vrijdag 20 mei 2022 de eerste editie van de Meispelen: dé dag waarop basisscholen laten zien wat ze op het gebied van kunst- en cultuur in huis hebben. Dit schooljaar staan ze in het teken van muziek en meertaligheid met Ús liet mei in ferhaal. Dit is ook het thema van het galaconcert “ Once Upon a Time in the North” op woensdag 18 mei in Theater Sneek.

De Meispelen

Met het thema Ús liet mei in ferhaal kunnen basisscholen in Friesland toewerken naar de Meispelen op 20 mei. Scholen bepalen zelf hoe ze deze cultuurdag met de kinderen invullen. Dat kan door muziek maken, acteren, schilderen of tekenen, dansen, zingen of filmen: kinderen kunnen elkaar, ouders, leerkrachten en het dorp of wijk laten zien welke talenten ze hebben.

Via de kunstencentra kan subsidie worden aangevraagd voor bijvoorbeeld een vakdocent of een inspiratietraining voor het team. Muziekverenigingen kunnen een bijdrage krijgen om extra muzieklessen na schooltijd en optredens op 20 mei te organiseren. Inmiddels stromen de aanmeldingen voor de Meispelen vanuit alle gemeenten binnen. Het streven is hiermee een traditie in gang te zetten waardoor uiteindelijk alle Friese basisscholen worden geïnspireerd om jaarlijks mee te doen.

Galaconcert rondom muziek en meertaligheid

Tijdens het galaconcert op 18 mei vanaf 19.30 uur zijn er optredens van jonge, talentvolle scholieren en scholen die meedoen aan de Meispelen. Na de pauze is de meertalige vertelvoorstelling Once upon a time… van de Belgische componist Jan Van der Roost te zien. Vier bekende sprookjes van de gebroeders Grimm worden in meerdere streektalen verteld, met prachtige muziek omlijst en uitgevoerd door het Noord Nederlands Jeugd Orkest, een jongerenkoor, zangsolisten en acteurs. Piter Wilkens is de verteller voor het Friese deel van de voorstelling. Corina van Eijk, regisseur van Opera Spanga, zorgt voor de artistieke en theatrale invulling. De presentatie is in handen van zanger en presentator Raynaud Ritsma.

Kaarten voor deze unieke voorstelling kosten € 20,- en zijn verkrijgbaar bij Theater Sneek. De vertelvoorstelling wordt ook nog op 21 mei in De Nieuwe Kolk in Assen en op 22 mei in Martiniplaza in Groningen opgevoerd. Bekende streektaalliefhebbers, rappers en ‘spoken word'-artiesten werken daar mee in de diverse voorprogramma’s rondom muziek en meertaligheid.