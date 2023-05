Op 13 mei: Nationale Molendag bij Molen de Rat en opening seizoen Beleef IJlst

IJLST- Op zaterdag 13 mei a.s. doet ook Houtzaagmolen de Rat in IJlst weer mee aan de Nationale Molendag. Van 09.00 tot 17.00 uur kan de molen, die dan weer vol in bedrijf zal zijn, worden bezichtigd.

De molen is overigens ook ’s avonds geopend. Maar dat niet alleen. In en om de molen kan de bezoeker kennis maken met molen gerelateerde ambachten, zoals het naaien van zeilen, het smeden van ijzer en het bewerken van hout. In de molenkolk ligt een skûtsje, wat in combinatie met de monumentale molen, een imposant plaatje oplevert.

Opening zomerseizoen

Deze dag staat ook in het teken van de opening van het zomerseizoen door de Stichting Beleef IJlst. Deze Stichting organiseert stadswandelingen onder leiding van een gids door het historisch centrum van IJlst en biedt vaartochten in en rond IJlst aan, zowel voor individuele bezoekers als in groepsverband. In dat kader kunnen gasten vanaf het molenterrein een vaartochtje maken met de houten bok en de molenpraam. Kortom, het belooft een dag met velerlei activiteiten te worden.