Op 11 september 'giet it oan': de elfde Skeelerelfstedentocht

BANTEGA - ,,Ja wis, it giet oan!'' laat het bestuur van ijsclub 'De Polder' weten. Op zaterdag 11 september gaat om 6 uur in de ochtend de elfde editie van de Skeelerelfstedentocht bij SCC de Pomp in Bantega van start.

,,Eindelijk kunnen we los! We zijn als bestuur bijzonder verheugd dat we iedereen kunnen uitnodigen om deel te nemen aan de Skeelerelfstedentocht op zaterdag 11 september 2021! Uiteraard zijn we met z’n allen verplicht ons te houden aan de geldende maatregelen. Dit houdt ons echter niet tegen, we gaan ervoor en maken er een mooie en sportieve dag van!'', laat de organisatie van de 225 kilometer lange tocht langs de elf steden weten.

Groot verschil met voorgaande edities, de laatste was in 2019, is dat er geen toeschouwers welkom zijn. ,,Jammer voor de fans, maar het is niet anders. Ook het meefietsen met het peloton is niet toegestaan. Wel kunnen de fans volgen door middel van live beelden via videostream op de website.''

Route

Na de start om 6 uur in Bantega verloopt de route globaal als volgt:

8.00 uur: Stop 1 in Stavoren

9.45 uur: Stop 2 in Bolsward

11.30 uur: Stop 3 in Franeker

13.15 uur: Stop 4 in Bartlehiem

15.15 uur: Stop 5 in Dokkum bij Tegeltjesbrug

16.45 uur: Stop 6 in Skearnegoutum

18.15 uur: Rijdende stop bij Spannenbrug

19.00 uur: Finish in Bantega

Deelnemen

Wie wil deelnemen kan een deelnemerskaart te kopen op www.ijsclubdepolder.nl/shop. De uiterste inschrijving is op zondag 5 september. Na afloop is er voor een ieder een mooi aandenken aan deze dag. Voor degenen die voor de vijfde of tiende keer de Skeelerelfstedentocht volbrengen is er een speciale herinnering.