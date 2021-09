Op 11 en 12 september feestelijk openingsweekend Cultuur Historisch Centrum De Tiid

Bijzondere geschiedenis

Huis van verhalen Museum De Tiid vertelt over de bijzondere geschiedenis en identiteit van deze oeroude regio. In de zalen van het monumentale stadhuiscomplex komt het verleden tot leven in bijzondere collectiepresentaties en opmerkelijke sleutelfiguren zoals Titus Brandsma, Gysbert Japicx en Trijntje Hilarides. “ In de nieuwe vaste presentatie krijg je als bezoeker dilemma’s voorgelegd in verband met die gemeenschappelijke geschiedenis. Hoe kijken hedendaagse Zuidfriezen naar hun historie? Was Grutte Pier nu een redder of een rover? Verder kom je van alles te weten over een van de mooiste stadhuizen van Nederland en is je bezoek niet compleet zonder bezichtiging van de beroemde toren, aldus directeur-bestuurder Pascal Arts. In de bibliotheek is Tomke, draag Aggie van der Meer het gedicht – De Tiid – voor en is er een tentoonstelling over 100 jaar bibliotheek Bolsward. Van happy stones workshop tot poëzie jukebox. Kijk op www.detiid.nl/opening voor het hele programma.

Kom De Tiid beleven

U bent van harte uitgenodigd om het museum, het archief, de bibliotheek en de rest van het gebouw te komen beleven. Dit kan op zaterdag 11 en zondag 12 september 2021, tijdens het officiële openingsweekend! In verband met een maximum aantal toegestane gasten, is aanmelden verplicht. Aanmelden kan op www.detiid.nl/opening.