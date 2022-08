Op 10 en 11 september in Woudsend: Open Monumentendagen en Uitfestival

WOUDSEND- In Woudsend worden dit jaar de jaarlijkse Open Monumentendagen weer gecombineerd met het Uitfestival Súdwest-Fryslân. Met een jubileumeditie: Voor de tiende keer Monumenten, Muziek en Meer met in het hele dorp activiteiten voor jong en oud.

Monumenten en Kunst

Er is een monumentenroute door de oude kern van het dorp met informatie op de gevels van de monumenten. De unieke molens, kerken en de oudheidkamer De Parel zijn open voor bezichtiging. Langs de route is kunst en creativiteit van inwoners te zien en te doen in het kader van het thema van de Open Monumentendagen: Duurzaamheid.

Muziek

Op diverse plaatsen is er zaterdagmiddag live muziek in het dorp:

Aan de Iewal bij restaurant Omke Jan en Molen De Jager treedt ‘biertroubadour’ Jan Nota op en bij café/restaurant De Watersport troubadour Henk Kuyper.

Op de monumentenroute is er muziek in de Midstrjitte met duo de ‘Scalaviolino’s’, in de Sint Michäelkerk met het Koor ‘Om ‘e Nocht' en bij Molen ’t Lam met duo ‘De Trochsetters’. In het dorpshuis/MFC ‘De Driuwpôlle ’ is er zaterdag matinee met shantykoor ‘De Pôllesjongers’ en op zondag matinee met koor ‘De Reinbôge’.

Meer…

In het dorpshuis/MFC De Driuwpôlle is een creatief en speels programma voor groot en klein in het kader van het thema van het Uitfestival Súdwest-Fryslân ‘FIERDER’

Zaterdag speciaal voor de jeugd met zeereizen over de aarde via spel en creatief bezig zijn. Zondag met een presentatie van de resultaten van zaterdag en een spectaculaire voorstelling van ‘terugspeeltheater Draad’.

Verder zijn er zaterdag nog diverse activiteiten zoals de bekende Boerenmarkt van Woudsend, ‘Varen met Verhalen' met de Clasina en Ús Edse, de Elfstegentocht, een straattheater én een open dag met 100 jaar historie van Timmerfabriek De Jong.

Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk. Parkeren buiten de oude kern kan via de verwijsborden. Meer informatie en een uitgebreide programmafolder is beschikbaar via www.welkominwoudsend.nl en www.woudsendpromotie@gmail.com.