Op 10 augustus komt Clean up on Tour naar Sneek

SNEEK- Op zaterdag 14 juli komt Clean up on Tour naar Sneek. In de ochtend tussen 10.00u en 12.00u en in de middag van 14.00u tot 16.00u gaan groepen van maximaal 16 deelnemers het water op om afval te verzamelen.

Clean up on Tour

Met Clean up on Tour maakt het Watersportverbond volwassenen op een leuke, sportieve en laagdrempelige manier bewust van hun verantwoordelijkheid richting een schone natuur. Tijdens de schoonmaakactie gaan deelnemers het water op om vanaf hun sup board afval uit het water te vissen. Het is dus meteen een laagdrempelige mogelijkheid om onder begeleiding van instructeurs kennis te maken met watersport, in dit geval het suppen.



Het initiatief van het Watersportverbond en partner Allianz Benelux heeft op deze manier in 2022 al 1663 kilo afval uit het water gehaald.



Kiran Badloe, ambassadeur en olympisch kampioen windsurfen, legt uit waarom afval uit de natuur vissen zo belangrijk is: “Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Dat heb ik thuis altijd geleerd. En daar maak ik me als ambassadeur van Clean up on Tour echt hard voor.”



“Als intensief watersporter zie ik het over de hele wereld. Dan drijft of ligt er opeens een volle vuilniszak in het water, een winkelwagen, een schoenzool of plastic doppen. Dat kan echt niet. Daar moeten we wat aan doen.”



Inschrijven

Iedereen van 18 jaar en ouder kan zich gratis inschrijven via www.cleanupontour.nl.



Clean up on Tour ook bij jou in de buurt?

De organisatie van Clean up on Tour werkt voor de clean ups samen met verenigingen of reeds bestaande initiatieven. Vragen of ideeën hierover kunnen gemaild worden naar info@cleanupontour.nl.