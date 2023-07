Oosthem blij met negentien nieuwe woningen, al vallen ze wel duurder uit dan gedacht

OOSTHEM- Oosthem wordt binnenkort een heel stuk groter, relatief in ieder geval. Met de plannen voor een nieuwe wijk komen er negentien woningen bij op een bevolking van zo'n 460. Woensdag zijn de handtekeningen daarvoor gezet.

Dorpsbelang sprak van begin af aan mee over de plannen. "Onze belangrijkste wens was dat het betaalbaar zou zijn en dat het een buurt wordt waar allemaal verschillende mensen kunnen wonen", zegt Nynke de Vries van Dorpsbelang. "Dus met starters, maar ook met midden en hogere inkomens."

Doorstroming

De huizen worden duurder dan de bedoeling was en kosten tussen de 275.000 en 325.000 euro. De prijzen van bouwmateriaal zijn duurder geworden. Voor starters is dat niet te betalen. En al lukte het niet om ook voor starters te bouwen, toch hoopt het dorp dat door doorstroming er ook jonge mensen een plek kunnen krijgen.

Ook Oosthem heeft te maken met vergrijzing. "Hier wonen vooral wat oudere mensen. Dat komt ook omdat er geen school meer is", zegt De Vries. "En als er jongeren uitgaan, dan gaan er dus nog meer jongeren weg. Aan de andere kant zie ik ook wel weer gezinnen met jonge kinderen, dus er komt ook wel wat terug."

Er is geprobeerd om een woningcorporatie wat te laten bouwen, maar die hebben geen belangstelling en willen hun geld steken in het verbeteren van bestaande huizen. Het is wel gelukt om een rijtje met vijf huizen te plannen om de kosten wat te beperken. Verder komen er vier twee-onder-een-kapwoningen en zes waterwoningen.

Het worden milieuvriendelijke huizen met materiaal dat zo dicht mogelijk uit de buurt komt, met een lage belasting voor het milieu. Bovendien kan het weer gebruikt worden, mochten de huizen ooit gesloopt worden. "Ik vind het plan dat er ligt heel mooi", geeft De Vries aan. Eind volgend jaar zouden de eerste nieuwe bewoners kunnen komen, zo is de verwachting.

Bron: Omrop Fryslân