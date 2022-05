Oorlogsgraven begraafplaats Ypecolsga

YPECOLSGA- Op de begraafplaats Ypecolsga liggen 10 soldaten begraven die in de oorlog gesneuveld zijn. Stichting Oorlogsgraven is eigenaar van deze graven. Bij het monument in Woudsend wordt jaarlijks de 4 mei herdenking gehouden. Echter de slachtoffers die op de begraafplaats liggen worden niet vergeten.