Oorkonde en vindersloon van gemeente Súdwest-Fryslân voor Anne Wind uit Pingjum, vinder van het eerste kievitsei

SNEEK - De vinder van het eerste kievitsei in Súdwest-Fryslân! Anne Wind kreeg vrijdagmiddag een oorkonde en vindersloon van 10 euro van burgemeester Jannewietske de Vries. Én eeuwige roem, want er ligt nu een houten ei met zijn naam erop in het "ljipaaikastje" in het gemeentehuis.