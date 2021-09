Ook Waterpoort Boys naar KO-fase beker

SNEEK- De bekerwedstrijd tussen Waterpoort Boys en FVC die eerder werd geannuleerd, werd gisteravond tegelijk met het Champions League-duel van Ajax afgewerkt en trok niet meer dan een handjevol toeschouwers naar het Schuttersveld. In die ietwat troosteloze ambiance plaatsten de Snekers zich middels een 3-1 zege in navolging van LSC 1890 en Sneek Wit Zwart voor de KO-fase van de beker, al kostte dat de nodige moeite en ook nog eens de nodige pecunia. De volksclub hoopt nu in de eerste ronde op een thuiswedstrijd tegen een aantrekkelijke tegenstander, zodat de inkomstenderving - toch gauw enige duizenden euro's - kan worden goedgemaakt.

De zaterdagtak van de Friesche Voetbalclub was trouwens ook een aantrekkelijke opponent. De vijfdeklasser voetbalden fris van de lever en was gelijkwaardig, al had dat ook te maken met de terugval die de ploeg van trainer Sido Postma na een sterke openingsfase liet zien. In die fase begon Waterpoort Boys ijzersterk en al in de derde minuut bood Robert Minks met een juweel van een pass Dennis Niemarkt een vrije doortocht en dan is succes meestal verzekerd. Zo ook nu, want de aanvalsleider maakte in de één op één-situatie geen fout (1-0).

Mooie Sneker aanval

Vervolgens was er na een mooie Sneker aanval en een voorzet van Lars van Dijk geen Sneker consument in de buurt, werd linksbuiten Brian Visser bij de volgende doorbrak teruggefloten en slaagde Stefan Kroon er net niet in om Niemarkt opnieuw in stelling te brengen. Na die veelbelovende acties nam de kracht van het Sneker offensief echter af en mocht de ploeg van trainer Ronald Machiela aan de andere kant een aantal keren een hoekschop nemen. Bij de eerste verdween een kopbal over de veste van Stefan Rijpkema en bij de tweede zorgde Tim van der Werf voor een hachelijke situatiet die uiteindelijk door Patrick Bles ten koste van een nieuwe corner werd bezworen.



Van der Werf stond vervolgens aan de basis van een tegenaanval, doch zijn pass was net niet zuiver genoeg om Brian Visser te lanceren, waarna diezelfde Visser op aangeven van Niemarkt recht in de handen van de FVC-keeper schoot. Even daarvoor had Lars van Dijk na voorbereidend werk van Ron Huitema voorlangs geschoten en dat laatste leek ook bij de volgende Leeuwarder aanval te gebeuren. De bal werd onderweg echter getoucheerd en verdween langs de kansloze Rijpkema in de korte hoek (1-1).



​Waterpoort Boys probeerde nog voor de thee te antwoorden, maar de 1-2 hing eerlijk gezegd eerder in de lucht en bij een misverstand tussen Rijpkema en Bles kwam de thuisclub goed weg. Met Romano Pasveer op de plek van Ayden Faber herstelde Waterpoort Boys het evenwicht en al redelijk snel kwamen de bezoekers bij een kans voor Brian Visser evenals Waterpoort Boys aan het einde van de eerste helft goed weg. De aanvaller schoof de bal bij die mogelijkheid uit de buitencategorie echter naast en even later deed een verdediger van FVC hetzelfde, waarna de verder goed leidende arbiter vreemd genoeg een achterbal gaf.

Nadat Rijpkema aan de andere kant een voorzet onschadelijk had gemaakt en nadat de thuisclub bij een inzet van Niemarkt tevergeefs een strafschop claimde, bracht Visser even later zijn ploeg alsnog op 2-1, toen hij na een steekpass van Romano Pasveer wel het hoekje wist te vinden. De assistent-scheidsrechter van FVC probeerde zijn ploeg nog voor die achterstand te behoeden, maar ook die poging was evenals de strafschopclaim van de thuisclub tevergeefs.

Onder vuur

In de resterende speeltijd namen de gasten het Sneker doel nog wel een aantal keren onder vuur. Het leverde echter niet ook nauwelijks gevaar op, ook al omdat zowel Rijpkema als Minks steeds op tijd en goed ingreep. De Sneker "attacks" leverden daarentegen meer dreiging op, maar na een goede actie van Visser werd niemand bereikt en na een voorzet van Andy de Vries werd een inzet van Lars van Dijk om ongeveer negen uur ter elfder ure geblokt. Niet lang daarna had Marcel van der Meulen die inmiddels Dennis Niemarkt in de spits had afgelost, na een pass van Romano Pasveer iets te veel tijd nodig en even later schoof de nieuwe aanvalsleider de bal met de binnenkant van de voet naast, waarna hij bij een kopbal ook al niet het zoet van een treffer mocht proeven.



Het zou de derde van Sneker makelij zijn geweest en daarmee zou hij de wedstrijd definitief hebben beslist. Die beslissing bleef nu uit, maar viel even later alsnog, toen rechtsbuiten Lars van Dijk een aantal tegenstanders te kakken zette en de bal met links in de verre hoek schoof (3-1). Daarmee schoot Van Dijk zijn ploeg definitief en voor het eerst sinds jaren naar de KO-fase van de beker, waarin men zoals hiervoor al werd aangestipt, hoopt op een thuiswedstrijd tegen een aantrekkelijke tegenstander.

Waterpoort Boys - F.V.C. 3-1 (1-1)

​Doelpunten: 1-0 Dennis Niemarkt (3.), 1-1 onbekende speler (41.), 2-1 Brian Visser (69.), 3-1 Lars van Dijk (85.)

Scheidsrechter: A, van Tuinen

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Stefan Kroon, Patrick Bles, Robert Minks, Tim van der Werf (78. Mirza Mustedanagic), Ayden Faber (46. Romano Pasveer), Ron Huitema, Andy de Vries, Brian Visser, Dennis Niemarkt (67. Marcel van der Meulen

Bron: https://pengel.weebly.com/