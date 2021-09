Ook Stavoren, Oppenhuizen en Uitwellingerga krijgen glasvezel van DELTA Fiber Netwerk

Op 29 september eindigde officieel de glasvezel campagne van DELTA Fiber Netwerk. Dankzij de steun en het harde werk van de Plaatselijke Belangenverenigingen, Stavers Belang en Doarpsbelang Top & Twel, bleek het mogelijk om in nog geen twee maanden tijd 35% van de inwoners mee te krijgen. Nu aanleg zeker is, kunnen de overige inwoners zich nog tot en met 13 oktober alsnog aanmelden zonder dat er aansluitkosten gerekend worden. Naar verwachting start de aanleg begin van 2022 en zal deze voor het nieuwe toeristenseizoen klaar zijn. Alle inwoners die zich tijdens de glasvezelcampagne hebben aangemeld, worden persoonlijk geïnformeerd over het goede nieuws en het verdere verloop van de schouw- en de aanlegwerkzaamheden.

Stavers Belang

“Er was een eindsprint voor nodig.” laat het bestuur van Stavers Belang weten. “Ondanks alle voordelen en goede argumenten voor glasvezel, beslissen veel stadsgenoten pas laat. Extra trots zijn we daarom op dit fantastische resultaat. Het ging helemaal lopen toen alle verenigingen samen kwamen en achter de campagne zijn gaan staan. Als stad komen we hier sterker uit en krijgen we een verbinding en internetcapaciteit die nog vele jaren meegaat. Voor de leefbaarheid van Stavoren is dat echt heel belangrijk.”

Doarpsbelang Top & Twel

Namens Doarpsbelang Top & Twel: “Als Tweelingdorp Top & Twel konden we natuurlijk niet achterblijven op al die dorpen om ons heen. Wat de toekomst ook brengt aan internetbehoeften, wij zijn er in ieder geval klaar voor. We zijn ook heel blij dat het gelukt is om in deze korte periode zoveel dorpsgenoten mee te krijgen. Nog heel even wachten tot het aangelegd is, maar dan ligt er een snel, stabiel én open netwerk waar steeds meer op te kiezen valt. We worden hier echt beter van.”

Sybryn Hettinga, ambassadeurscoördinator bij DELTA Fiber Netwerk voegt toe: “In deze glasvezelcampagne was Hindeloopen de eerste plaats die voldoende animo toonde. Maar Stavoren en Top & Twel lagen daar maar kort achter. Het is bewonderenswaardig hoe deze verenigingen voor deze mogelijkheid zijn gegaan. Vanuit de providers Caiway en DELTA is er per aanmelding, die via GunStavorenGlasvezel.nl en GunTopenTwel.nl binnenkwamen, € 50,- beschikbaar gekomen voor een lokaal spaardoel. De opbrengsten worden binnenkort bekend gemaakt. In Stavoren wordt het bedrag verdeeld over de lokale verenigingen. In Top & Twel gaan de gelden naar MFC en CBS It Harspit en zijn er eveneens een flink aantal verenigingen geholpen. Heel mooi om de saamhorigheid te zien in deze steden en dorpen én dat het zijn vruchten heeft afgeworpen.”

Aanmelden zonder aansluitkosten

Alle inwoners van zowel Hindeloopen als Stavoren, Uitwellingerga en Oppenhuizen kunnen zich nog twee weken, tot en met 13 oktober, aanmelden voor glasvezel bij een van de telecomaanbieders Caiway, DELTA, Helden Van Nu of Online.nl. Zo besparen zij de aansluitkosten van € 650,- en profiteren ze van een extra scherp aanbod. Bij een aanmelding via GunHindeloopenGlasvezel.nl, GunStavorenGlasvezel.nl of GunTopenTwelGlasvezel.nl krijgt een lokaal spaardoel of lokale vereniging een bijdrage van € 50,- en de abonnementhouder zelf € 25,-.