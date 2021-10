Ook SF Deinum te sterk voor Black Boys

DEINUM- Nadat Black Boys bij de seizoensouverture - de bekerwedstrijden niet meegerekend - op eigen terrein met 3-0 van De Wâlden verloor, leverde de uitwedstrijd tegen SF Deinum - toch één van de verwachte concurrenten in de strijd om lijfsbehoud - ook geen punten op. De omnivereniging uit het dorp met de "Sipel" was namelijk met dezelfde cijfers als De Wâlden te sterk voor de formatie van trainer Richard Venema.

De Snekers hielden het op deze druilerige middag ruim een half uur droog, toen de bal bij een aanval van de thuisclub door een speler van Black Boys ongelukkig in eigen doel werd gewerkt. Na bijna een uur spelen verdubbelde SF Deinum zonder hulp van de Sneker de marge en verscheen Jetze Kleiterp als doelpuntenmaker op het wedstrijdformulier dat zo'n twintig minuten voor het einde van de reguliere speeltijd nog werd aangevuld met een treffer van Youri van der Werf.

Black Boys wist daar weinig tegenover te stellen en moest de terugreis niet alleen zonder punten aanvaarden maar ook met de wetenschap dat men in vier B hekkensluiter is. Die laatste plaats deelt men overeigens met Zevenhuizen, Nicator en Langweer die alle drie ook nog puntloos zijn en die deze zondag niet in actie kwamen. Van dit trio doet Langweer komende zondag Tinga aan en wellicht biedt dat duel de geplaagde Zwartjes de mogelijkheid om van één of meer van de gehate nullen af te komen.

SF Deinum - Black Boys 3-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 onbekende speler (32. e.d.), 2-0 Jetze Kleiterp (59.), 3-0 Youri van der Werf (69.)

Scheidsrechter: J. Hielkema

​Gele kaart:

Opstelling Black Boys: geen informatie bekend

Bron: https://pengel.weebly.com/