Ook Pake en Beppe mogen gratis naar het Kazemattenmuseum

KORNWERDERZAND- In de voorjaarsvakantie is het Kazemattenmuseum geopend van woensdag 1 tot en met vrijdag 3 maart. Meestal mogen kinderen “op vertoon van” een betalende Pake, Beppe of andere volwassene gratis naar het Kazemattenmuseum. Dit jaar hoeven echter Pake en Beppe en andere bezoekers ook geen entree te betalen.