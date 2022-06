Ook kaashandel Tjeerd de Heus vertrekt van Grootzandmarkt in Sneek

SNEEK- Verschillende collega’s gingen hem al voor, maar ook kaaskoopman Tjeerd de Heus stond disdag op z’n vaste marktstek aan het Grootzand in Sneek. Gelukkig lijdt het humeur van de Sneker kaasboer er niet onder: “Het doet weinig met mij. Ik ga gewoon door met de handel, maar niet meer in Sneek! Ik ga een rondje Nederland rijden op dinsdag, om handel in te kopen.”

Volgens De Heus, die meer dan 20 jaar op de dinsdagmarkt in Sneek stond is zijn definitieve vertrek uit Sneek het gevolg van het ontmoedigingsbeleid van de gemeente.

Ontmoedigingsbeleid gemeente SWF

“Wij zijn met de gemeente in conclaaf gegaan toen de corona kwam om een andere plaats in de stad te krijgen. Maar de gemeente Sneek ( ‘u bedoelt Súdwest-Fryslân?’) heeft er niet veel haast bij en dan zeg ik het netjes. Eigenlijk doet de gemeente er helemaal geen flikker aan. Ik denk dat de die samengevoegde gemeente nog steeds voor wrijving zorgt op het gemeentehuis. Dat vermoeden hebben wij als marktkooplui. Het schijnt daar behoorlijk bureaucratisch toe te gaan. We hebben de gemeente geadviseerd om een extern bedrijf in de arm te nemen als het over de markt gaat, omdat zij er geen verstand van hebben. Alleen die externe mensen lopen ook tegen de bureaucratie aan. We hebben al een keer een terrein toegezegd gekregen, op het Oud Kerkhof bij de Martinikerk. Die ambiance van die plek is geweldig, maar er schijnen daar een paar bewoners te zijn die dat tegenhouden. Ik heb informatie ingewonnen bij een oud-werknemer die bij de gemeente in dienst was en de marktzaken altijd behartigde. Hij vertelde als het een raadsbesluit is dat de markt daar komt, trekken ze aan het kortste end, tot de Hoge Raad door.”

Het is toch doodzonde dat de warenmarkt in Sneek verdwijnt?

“Het is een verpaupering van de stad. Ik heb het er met wethouder Bauke Dam over gehad wat wij nu verder moeten. Ik heb hem gevraagd om een terrein, binnen de grachtengordel, waar wij onze handel kunnen doen. Het moet een terrein zijn, waar de hulpdiensten langs kunnen zonder dat de marktlui in de weg staan. Ze kwamen met de Gedempt Pol, de Gedempte Poortezijlen en nu als laatste het Martiniplein. Een accountmanager van de gemeente’, wil ons daar nu hebben, maar dan wel aan de andere kant van de muur, niet op de straat. Maar dat kan niet omdat de markt dan te veel parkeerplaatsen inneemt. Ook hier, de ambiance van het Martiniplein is mooi en gezellig. We hebben het toentertijd ook over de Singel gehad. Ze wisten het volgens mij zelf niet dat er een convenant met de boeren ligt toen de A-7 dwars door de stad heen ging, anders kunnen de boeren niet meer van de ene kant van de stad naar de andere komen.”

Hoe zit het met de markten op andere plaatsen?

“Het is een landelijke trend. Overal neemt het aantal markten af. Ik sta nu ook in Harlingen, daar stonden we eerst met z’n tweeën, maar zijn inmiddels met z’n tienen. Dat komt omdat ik er zelf aan het lobbyen geweest.”

Waarom doet u dat niet voor Sneek?

“Je moet eerlijk zijn tegen je collega’s. De vergunningen gaan via het gemeentehuis en als die niet verstrekt worden dan kun je wel ophouden. De marktkooplieden vormen een kleine gemeenschap en die kennen elkaar allemaal en die vragen om een eerlijk antwoord hoe het in Sneek is. Mijn antwoord is dan dat het ‘niks’ meer is. In Harlingen zijn wij heel actief. Je moet eerst food hebben dan komt de non-food vanzelf. Ik heb ook goed contact met de winkeliersvereniging van Harlingen en die zijn ook allemaal van ‘jongens we moeten het samendoen’. En in Sneek heb je dat niet, het zijn allemaal individuen. De Sneker zakenlieden is een echt clubje en de rest hangt er gewoon bij. Dat vind ik heel jammer.”

Reactie gemeente Súdwest-Fryslân

Uiteraard hebben we de gemeente SWF om een reactie gevraagd. Zie hieronder

"Tijdens de coronamaatregelen werden de horecaterrassen in Sneek tijdelijk uitgebreid. Op dinsdagen en zaterdagen moesten de terrassen wijken voor de markt. Ondertussen hebben we gezocht naar een alternatief en hebben de marktkramen tijdelijk op het Schaapmarktplein gestaan. De tijdelijke uitbreiding van de terrassen is enkele keren verlengd en telkens hebben we gezocht naar een alternatieve locatie voor de markt. Nu zoeken we vooral een structurele oplossing waar zowel horecaondernemers als marktondernemers tevreden mee zijn."

Voor de zomer een presentatie aan de marktondernemers over de stand van zaken

"Ruimte voor een goede markt met een zekere aantrekkingskracht heeft een positief effect op de aantrekkelijkheid van de binnenstad van Sneek. Dat vinden we belangrijk. Deze week heeft hierover een goed gesprek plaatsgevonden met enkele vertegenwoordigers van beide partijen (horeca en markt in Sneek). Afgesproken is dat er voor de zomer een presentatie gegeven wordt aan de marktondernemers over de stand van zaken. De verplaatsingsmogelijkheden van de markt, diverse locaties, korte- en lange termijnoplossingen worden besproken. We hechten veel waarde aan de mening van de marktverkopers. Zij hebben een belangrijke stem in de uiteindelijke oplossing."