Ook Jacoline Engelmoer stapt van CDA-SWF over naar Nieuw Sociaal

“Lijst NIEUW SOCIAAL doet mee aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 in #sudwestfryslan! Ik mag voor deze mooie partij meedoen op plek 4.

Als inwoner van SudWest, als ondernemer in de Retail en Toeristische branche, als moeder van 3 opgroeiende pubers, als toerist in eigen gemeente, voel ik een enorme betrokkenheid bij de gemeente en bij jullie. Niks doen is geen optie, dus handen uit de mouwen en we gaan ervoor!

Ook nieuwsgierig geworden volg Nieuw Sociaal en hou ons in de gaten! De komende weken zullen we laten weten waar we voor staan.”