Ook in Sneek aandacht voor slachtoffers van heksenjachten

SNEEK- Vandaag vonden in het hele land acties plaats ter herdenking van de slachtoffers van heksenjachten Op tenminste 20 plekken in Nederland worden door honderden mensen tegelijkertijd op 3 juni, 12u, witte bloemen gelegd ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de heksenvervolgingen. In Sneek werden op het Kleinzand ook witte bloemen neergelegd. Met deze actie vraagt Stichting Nationaal Heksenmonument om een fysiek monument in de openbare ruimte.

Locaties

Naast Sneek vonden de acties plaats in o.a. Amsterdam, Almen, Appingedam, Geldrop, Mierlo, Asten, Heeze, Someren, Lierop, Cranendonck, Delft, Maastricht, Nijmegen, Onstwedde, Roermond, Schiedam,Utrecht, en Vlissingen. Dit zijn enkele van de plekken waar executies zijn voltrokken. Daarnaast is er ook een herdenking in Oudewater, de enige plek waar beschuldigden een eerlijk proces kregen, en dus werden vrijgesproken.

Steun

Deze actie werd georganiseerd door de Stichting Nationaal Heksenmonument, die pas is opgericht. Het bestuur bestaat uit schrijver Susan Smit, theatermaker Manja Bedner en schrijver Bregje Hofstede, maar de stichting is het initiatief van een grote groep voornamelijk vrouwen uit allerlei sectoren, die het tijd vonden voor meer historisch besef van de heksenvervolgingen. Aanwezig waren, behalve de leden van het bestuur, o.a. Ellen Deckwitz, Alma Mathijsen, Elfie Tromp, Tinkebell, Jente Posthuma, Lisette Kreischer, Stella Bergsma en Marion Pauw.

Heksenhaat is vrouwenhaat

Met deze actie vraagt de organisatie om een Nationaal Heksenmonument. Dit doen zij vanuit de overtuiging dat de heksenjachten, die verspreid over West-Europa naar schatting zo'n 50.000 tot 100.000 slachtoffers maakten, nog altijd hun schaduw werpen, met name op vrouwen. Zo'n 85% van de slachtoffers was vrouw. Dingen die in de 16e en 17e eeuw tot een veroordeling als heks konden leiden, gelden voor met name meisjes en vrouwen nog steeds als problematisch: vrij over je seksualiteit beschikken, je vrijelijk uitspreken, ouder worden, alleenstaand zijn, sterk zijn.

Om met die schaduw af te rekenen, wil de organisatie de slachtoffers van toen in het licht zetten. De heksenjachten zijn de laatste grote historische moordpartij waar nog lollig over gedaan wordt. “Maar daarmee laten we de kans liggen om een diepe wortel van misogynie te ontbloten. We vragen met deze actie om een fysiek monument in de openbare ruimte”, laat de organisatie weten.

Pamflet

Twee dagen vóór de actie, op 1 juni, verscheen het pamflet Heksenmonument bij Lebowski. Met bijdragen van o.a. Manon Uphoff, Arthur Japin, Bregje Hofstede, Niña Weijers, Beatrijs Smulders, Joke Hermsen en Susan Smit. meer informatie: www.nationaalheksenmonument.nl

