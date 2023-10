Ook in Noord-Nederland is er krapte op de woningmarkt

INGEZONDEN - Wie pakweg tien jaar geleden op zoek was naar een huis en het niet uitmaakte in welk deel van Nederland dat huis stond had heel wat te kiezen.

Buiten de Randstad waren de huizen bovendien een stuk goedkoper. Vandaag de dag is de situatie heel anders. Ongeacht waar je op zoek gaat naar een huis, de prijs is overal hoog. Voor een woning betaal je eind 2023 gemiddeld zo’n 425.000 euro. Daar komt bij dat er ook nog eens heel weinig te kiezen valt. Ook eenmakelaar in Leeuwarden heeft over het algemeen geen ‘goedkope’ woningen in de verkoop portefeuille.

Kopers letten op het energielabel

Mensen die op zoek zijn naar een woning letten niet alleen meer op de prijs van de woning. Ze kijken ook of het huis energiezuinig is. Want de stookkosten zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Ook hanteren steeds meer hypotheekverstrekkers de regel dat je voor een huis met een hoog energielabel van B of A een hogere hypotheek kunt krijgen. Dit kan tienduizenden euro’s schelen. Zet je jehuis te koop in Leeuwarden dan kan het daarom de moeite waard zijn om eerst te isoleren of een warmtepomp te plaatsen. Dit kan ervoor zorgen dat de woning sneller is verkocht en ook nog eens voor een hogere prijs.

Huizen worden niet goedkoper

In 2022 begonnen de huizenprijzen te dalen. Dit had te maken met de torenhoge inflatie en de fors gestegen hypotheekrente. Maar de daling gaat niet heel erg hard. Stegen de prijzen voor koopwoningen in de jaren daarvoor soms wel met 20% op jaarbasis, in september bedroeg de daling op jaarbasis slechts 2%. Op maandbasis is zelfs alweer sprake van prijsstijging. Ook wordt er bij de koop van een huis weer vaker overboden, een trend die een tijdje uit de gratis was. De verwachting is dat de prijsstijging zal doorzetten. Dit komt onder andere omdat de bouw van nieuwe woningen achterblijft. Demissionair minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting zet nog altijd in op minimaal 90.000 nieuwe huizen per jaar. Maar dit aantal zal naar verwachting ook in 2023 niet worden gehaald.

Hopen op een mooie kans

Voor mensen die op zoek zijn naar een koopwoning is de situatie echter niet helemaal hopeloos. Soms moet je gewoon geluk hebben om tegen een huis aan te lopen dat precies aan je wensen voldoet. Daarvoor moet je geduld hebben. Voor mensen die geen partner hebben of waarvan de partner geen eigen inkomen heeft wordt het wel erg lastig om een huis te kopen. Voor tweeverdieners geldt dan wel weer het voordeel dat nu van beide partners het inkomen volledig mag worden meegeteld. Voorheen werd rekening gehouden met parttime werken in verband met kinderopvang. Die regel komt te vervallen. Maar dan nog is het voor bepaalde groepen lastig om een koopwoning te vinden. De wachtlijsten voor huurwoningen, vooral sociale huur, zijn vaak lang.