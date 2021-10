Ook DWP kan Sneek Wit Zwart niet stoppen

SINT JOHANNESGA - Wat vooraf toch als een lastig klusje werd aangemerkt, bleek achteraf "a piece of cake". DWP bleek namelijk niet bij machte om Sneek Wit Zwart te stoppen en de Sneker stapten dankzij treffers van Dani Mohamad (2x), Kevin Huitema en Jorn Wester (3x) uiteindelijk dan ook met een ruime zege van het veld. Een zege die overigens nog hoger had kunnen uitvallen dan 6-2, ware het niet dat een paar goals van Sneker makelij vanwege buitenspel werd afgekeurd en men daar een vraagteken bij kon plaatsen.

Die zou men ook bij de invalbeurt van Age Hains Boersma kunnen doen. "Boem Boem" kwam in Sint Johannesga in de slotfase binnen de lijnen en dat deed hier en daar toch wel de wenkbrauwen fronsen. Blijkbaar is de nood aan de Molenkrite momenteel zo groot dat de voetbalpensionado weer uit de kast moest komen.

Van nood was op sportpark De Grie echter geen moment sprake, want Sneek Wit Zwart was heer en meester. Dat resulteerde al in de vierde minuut in een voorsprong, toen Dani Mohamad in een één op één-situatie koelbloedig afrondde. Vervolgens dwong Alwin Velds met zijn specialiteit - de vrije trap - DWP-doelman Jelle Huitema tot een redding. Diezelfde Huitema moest na een half uur het antwoord schuldig blijven, toen Mohamad een doorgekopte bal tegen de touwen werkte. De sluitpost werd echter "gered" door een vlagsignaal, maar een paar minuten later toen Kevin Huitema uit een voorzet van Mohamad feilloos raak kopte, had die reddingsboei geen effect (0-2).

De thuisclub bracht twee minuten later via een afstandsschot van Sjoerd Koopmans en de paal de aansluiting tot stand en mocht daarmee nog hopen. Die hoop werd echter al vroeg in de tweede helft de nek omgedraaid. Nadat Huitema uit een hoekschop van Velds het doel op een haar na miste, bleek Jorn Wester even koelbloedig als Mohamad in de eerste helft, toen hij alleen voor de goalie van DWP opdook. Vervolgens liet diezelfde Wester na een goedlopende aanval na om te scoren en vier minuten later toen Jan Dommerholt dat wel voor elkaar kreeg, gaf de arbiter van dienst de vlaggenist het voordeel van de twijfel.

Het Sneker voordeel werd daarmee teniet gedaan, maar zou enige minuten later alsnog tot stand komen toen doelman Huitema de bal bij het uitverdedigen in de voeten van Wester schoof en die genadeloos van de aanbieding profiteerde. Wester had even later de vijfde Sneker treffer op zijn schoen. De aanvaller vond echter Huitema op zijn weg, maar zag dat Mohamad met de hak alsnog de rebound verzilverde. Daarmee was de wedstrijd zo die niet al lang en breed gespeeld was, wel beslist en die beslissing werd een paar minuten voor tijd nog een keer onderstreept toen de hiervoor al genoemde Age Hains Boersma bij zo'n beetje zijn eerste actie Wester in stelling bracht en die via de binnenkant van de paal met zijn derde van de middag het halve dozijn volmaakte.

​De euforie aan Sneker zijde nam daarna iets teveel tijd in beslag, want vrijwel onmiddellijk na de aftrap passeerde Age Ellert van der Velde doelman Robert Jelsma voor de tweede keer. Die treffer was echter alleen maar goed voor de statistieken en die vertellen dat Sneek Wit Zwart dat komende zaterdag SDS ontvangt, na zes speelronden in drie A de ranglijst met een perfect sheet aanvoert.

D.W.P. - Sneek Wit Zwart 2-6 (1-2)

Doelpunten: 0-1 Dani Mohamad (4.), 0-2 Kevin Huitema (36.), 1-2 Sjoerd Koopmans (38.), 1-3 Jorn Wester (48.) 1-4 Wester (66.), 1-5 Mohamad (68.), 1-6 Wester (87.), 2-6 Age Ellert van der Velde (88.)

Scheidsrechter: J.K. Wiersema

​Gele kaart: onbekende speler (DWP)

Opstelling Sneek Wit Zwart: ​Robert Jelsma, Sidney Veltkamp, Joey Westerhof, Thijs Goes, Joris Speelman (Nils Bruining), Alwin Velds, Daniël Bennik (Freerk de Jong), Dani Mohamad (Age Hains Boersma), Jan Dommerholt (Joey Huitema), Kevin Huitema en Robin Semplonius (Jorn Wester)

Bron: https://pengel.weebly.com/