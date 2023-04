Ook dit jaar weer veel pakken koffie voor de voedselbank

SNEEK- Dankzij het werk van vele vrijwilligers en bonnendonaties uit Sneek en omliggende dorpen heeft de voedselbank in Sneek dit jaar 2215 pakken koffie in ontvangst mogen nemen. Een zeer welkome aanvulling op het assortiment.

De voedselbank in Sneek voorziet duidelijk in een behoefte. Met zo’n 70 vrijwilligers verzorgt men wekelijks voor ongeveer 80 gezinnen voedselpakketten. Met de huidige armoede in Nederland een welkome maar ook noodzakelijke aanvulling op de wekelijkse boodschappen. Koffie is een niet weg te denken artikel in deze voedselpakketten. Dat alles werd afgelopen week, duidelijk tijdens de officiële overdracht van de koffie aan de voedselbank. Met veel enthousiasme werden de leden van de Lions rondgeleid en op de hoogte gebracht van de wekelijkse werkzaamheden. Eens temeer werd duidelijk hoe de inzameling en distributie van voedsel met zorg en liefde gebeurt.

Veel punten

Rond de kerstdagen stonden er bij veel supermarkten in Sneek en omliggende dorpen inzamelboxen voor Douwe Egberts punten. Niet alleen door middel van deze boxen werden er punten ingezameld, ook vrijwilligers en de kerken zamelden in. Dat alles resulteerde dit jaar in 1.343.654 punten, goed voor 2215 pakken koffie.

Lions

De lokale actie is een onderdeel van een landelijke actie van de Lions en de voedselbanken. In Nederland werden er dit jaar 210.000 pakken koffie aan de voedselbanken gedoneerd.

Dankzij het sparen en doneren van de punten werd dit jaar de actie weer een succes. Ook de komende winter zullen bij de diverse supermarkten weer inzamelboxen worden neergezet. Dus de DE-koffie en thee punten kunnen dan weer gedoneerd worden.