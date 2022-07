Ook deze zomer elke donderdag markt in Woudsend

Het aanbod is gevarieerd en kan per donderdag verschillen. U vindt er heerlijke verse streekproducten (food) aangevuld met andere verrassende (cadeau-)artikelen (nonfood). Het bijzondere aan deze markt is dat het een thema-markt betreft met producten uit de regio, alles in het teken van de natuur en het leven op het platteland.

De eerste markt is op donderdag 14 juli. Ook dit jaar verwachten we weer veel bezoekers, zowel toeristen als bezoekers uit de regio. Bezoek het historische Woudsend en laat u verrassen door het ruime aanbod op de Boerenmarkt. Haal hier uw groenten, fruit, jam, honing, brood, zuivel, vlees, vis, thee en andere leuke artikelen. Meer informatie op: www.welkominwoudsend.nl/boerenmarkt