Ook deze week nog Wintergames Cool Súdwest

SNEEK-Om jongeren met een coronadip de extra lange kerstvakantie door te helpen, werden vorige week onder de naam Wintergames diverse activiteiten georganiseerd in Súdwest-Fryslân. In verband met het slechte weer kon helaas niet alles doorgaan. De betreffende activiteiten zijn doorgeschoven naar deze week:

Woensdag 5 januari 2022

Activiteit: kickboksen 12+

Tijd: van 14.30-16.30 uur Locatie: ‘Plak’, aan de Gonggrijpstraat 50 Sneek

Donderdag 6 januari 2022

Activiteit: funbox met skateboard, sup op wielen, éénwieler, driftkarretje waarmee je met slippende banden door de bocht kunt rijden.

Tijd: van 10.00-12.00 uur

Locatie: bij de skatebaan aan de Molenkrite 130a in Sneek

Tijd: van 13.00-15.00 uur

Locatie: bij de skeelerbaan op het Bolwerkplein in Bolsward

Donderdag 6 januari 2022

Activiteit: workshop ‘film acteren’

Tijd: 14.00-16.00 uur

Locatie: ‘Plak’ aan de Gonggrijpstraat 50 Sneek

Naast bovengenoemde doorgeschoven activiteiten is er ook nog het reguliere programma. Check alle activiteiten die deze week worden aangeboden op het Instagram kanaal @cool_sudwest.

Het team van Cool Súdwest heeft samen met lokale aanbieders een breed aanbod aan activiteiten opgezet. Niet alleen in de twee grootste steden Sneek en Bolsward, maar ook in Makkum, Koudum, Arum, Witmarsum en Hindeloopen. Er wordt een breed pakket met activiteiten aangeboden, zoals voetbal, tennis, ballooncup, archery tag en funbox. Jongeren uit Súdwest-Fryslân zijn van harte uitgenodigd om mee te doen.

Cool Súdwest is het preventieprogramma van voortgezet onderwijs, huisartsen, Antonius Ziekenhuis, Cultureel Kwartier Sneek, politie, Verslavingszorg Nederland, GGD Fryslân, Stichting Sociaal Collectief, Beweegteam Súdwest-Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân. Het gezamenlijk doel is om jongeren zo gelukkig en gezond mogelijk te laten opgroeien. Belangrijk hierin is om het alcohol en middelengebruik onder jongeren terug te dringen. Dit willen we bereiken door de betrokkenheid van ouders te stimuleren en te zorgen voor zinvolle vrijetijdsbesteding.