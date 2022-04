Ook Delfstrahuizen kan Waterpoort Boys niet stoppen

Daar waar de wedstrijd qua veldverhouding nog redelijk in evenwicht was, sloeg de kansenverhouding gistermiddag duidelijk in het voordeel van Waterpoort Boys uit. Met iets meer “vakmanschap" en fortuin had de eindstand dan ook gemakkelijk hoger kunnen uitvallen dan de 2-0, die nu na ruim negentig minuten dankzij treffers van Tim van der Werf en Marcel van der Meulen op het bord prijkte.



Weinig kansen

Al in de openingsfase kopte Marcel van der Meulen uit een hoekschop rakelings over en na een combinatie tussen Dylano van Dijk en Brian Visser zocht de spits de oplossing in dezelfde hoek, waar een opening op de andere kant wellicht meer kans van slagen had gehad. Aan de andere kant bracht Delfstrahuizen een aantal keren de bal voor de Sneker goal, maar of het werd “het ding” door de Sneker defensie opgeruimd, of doelman Stefan Rijpkema kon eenvoudig ingrijpen.



Niet veel later schoot Dylano van Dijk op aangeven van Romano Pasveer over en kon Lars van Dijk een soloactie op rechts net niet voltooien, waarna een dieptepass bijna een kans voor de thuisclub opleverde en Brian Visser doelman Robin Visser tot een redding dwong. In alle gevallen was van een uitgespeelde kans echter geen sprake en zo bleef het bij de hiervoor al genoemde kopbal van Van der Meulen, ook al omdat Delfstrahuizen met een vrije trap op een kansrijke positie niets wist uit te richten.



​Vraagtekens

De eerste, echt uitgespeelde mogelijkheid deed zich in minuut 35 voor en leidde meteen tot de openingstreffer. Na een mooie aanval van de thuisclub dook Tim van der Werf alleen voor Visser op en met een beheerst balletje in de rechter benedenhoek zette hij Waterpoort Boys op voorsprong. Niet veel later verdubbelde Brian Visser de marge, doch de verdubbeling werd vanwege buitenspel van tafel gehaald. Daarbij kon men vraagtekens plaatsten en dat was bij een vrije trap die de arbiter van dienst op slag van rust aan de bezoekers toekende, eveneens het geval.



​Van der Meulen

De intenties van de thuisclub riepen echter geen vraagtekens op, want Waterpoort Boys kwam goed uit de kleedkamer. Nadat een voorzet van Romano Pasveer tot twee keer toe net niet zuiver genoeg was, tikte Van der Meulen de bal met twee verdedigers in zijn nek langs Robin Visser (2-0). Nadat een inzet van Brian Visser voldoende werd afgeremd, liet diezelfde Van der Meulen even later echter na om de wedstrijd definitief in het slot te gooien toen hij op aangeven van Andy de Vries alleen voor de goalie van Delfstrahuizen opdook en recht tegen de sluitpost opschoot.



Het overwicht van de Snekers leidde tot enige frustratie bij de gasten en tot “gremietige” tackels van achtereenvolgens Wisse Wierenga en Jelle Vaartjes. De toegekende vrije trappen leverden echter niks op, al kreeg Romano Pasveer na de laatste nog wel een schietkans. Die kreeg Delfstrahuizen ook en wel drie keer achter elkaar, maar ook hier was het rendement nihil.



Niemarkt

Niet lang daarna vond de inmiddels ingevallen Dennis Niemarkt vanuit een moeilijke hoek net niet het beslissende gaatje, waarna de “nieuwe" aanvalsleider van de Wéé Péé Béé aan een prachtige pass van Lars van Dijk geen vervolg kon geven. Nadat aan de andere kant doelman Rijpkema een bal weg stompte, een misverstand tussen hem en zijn defensie goed afliep en een schot vanuit de draai over ging, stuurde Lars van Dijk Niemarkt opnieuw op avontuur. Deze keer leek de actie wel een vervolg te krijgen, maar op het moment dat hij uithaalde, stuitte de bal net op en verdween hij over in plaats van tegen de touwen. Zonder die vervelende stuit was het zeer waarschijnlijk een treffer geweest, maar gelukkig kwam de zege van Waterpoort Boys - al weer de zesde op rij - daardoor niet in het geding.

​

Waterpoort Boys - Delfstrahuizen 2-0 (1-0)

​Doelpunten: 1-0 Tim van der Werf, (35.) 2-0 Marcel van der Meulen (47.)

​Scheidsrechter: D.H. de Jong

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Stefan Kroon, Robert Minks, Jesper Knoop (Kevin Kedde), Romano Pasveer, Tim van der Werf (66. Kevin Kedde), Andy de Vries,, Brian Visser (72. Orlando Pasveer), Marcel van der Meulen (55. Dennis Niemarkt) en Lars van Dijk