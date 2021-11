Ook De Sweach - Black Boys is afgelast

SNEEK- De competitiewedstrijd tussen De Sweach en Black Boys gaat niet door. Het duel in de vierde klasse B van het zondagvoetbal stond voor morgen (zondag 21 november 2021) op sportpark De Boskfinnen in Beetsterzwaag op het programma en is vanwege een aantal coronabesmettingen binnen de selectie van de thuisclub geannuleerd.