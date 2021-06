Ook bij politiebureau Sneek Nederlandse vlag halfstok

Dat de vlaggen halfstok gaan, is met ingang van dit jaar protocol. ‘Het is voor collega’s die ons zijn ontvallen, onze manier om respect te tonen’, zegt korpschef Henk van Essen over dit besluit. Op alle politielocaties hangt de nationale driekleur donderdag van zonsopkomst tot zonsondergang halfstok. Daarnaast wordt in de Tuin van Bezinning in Warnsveld een jaarlijks terugkerende ceremonie gehouden. De Tuin van Bezinning is een nationaal monument. Het is een eerbetoon aan politiemensen die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen tijdens de uitoefening van hun wettelijke politietaak.

Schaduwkant

‘We hebben een mooi vak’, zegt korpschef Van Essen. ‘We werken voor de veiligheid van anderen. Maar daarbij bestaan risico’s voor onszelf. Soms betalen politiemensen daarbij de hoogste prijs.’ Daarom is het volgens de korpschef van belang om stil te staan bij de schaduwkant van het politievak en hen te herdenken die daarbij om het leven kwamen.

Lees ook de volledige toespraak van korpschef Henk van Essen.