Ook Advendo schittert in Thialf!

HEERENVEEN - Op de tweede dag van de WK Afstanden in Thialf waren er weer mooie Nederlandse schaatssuccessen. Op de 1.000 meter pakte Jutta Leerdam het goud en was er zilver voor Antoinette Rijpma-de Jong.

Bij de massastart was er ook een fraaie Nederlandse teamprestatie te bewonderen. Marijke Groenewoud uit Hallum was hierbij de rapste. Deze overwinning had ze mede te danken aan het perfect uitgevoerde tactische teamspel van de Nederlandse formatie. Irene Schouten sprintte naar het brons, achter de Canadese Ivanie Blondin.

Prachtige prestaties, waarbij de Nederlandse dames in het volgepakte en sfeervolle Thialf richting het erepodium werden begeleid onder de muzikale klanken van Advendo Korpsen uit Sneek voor de medaille-uitreiking en de huldiging. Op de foto Marijke Groenewoud, Ivanie Blondin, Irene Schouten én Advendo.