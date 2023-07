Ooit een poedersuikerbus door de lucht zien zweven? Het kan tijdens de 36e Friese Ballonfeesten

De Nutsbaan in Joure doet op deze dagen niet alleen dienst als ‘launchfield’ voor de vele indrukwekkende luchtballonnen, er zijn ook vele nevenactiviteiten, zoals een kofferbakmarkt, een kermis en optredens van meerdere artiesten. Het belooft een onvergetelijke ervaring te worden voor jong en oud.

Het festivalterrein is gedurende het gehele evenement gratis toegankelijk voor publiek, waardoor iedereen, ongeacht de grootte van de portemonnee, kan genieten van de magische sfeer en de opwinding van het festival. Het terrein biedt tal van activiteiten, kraampjes met heerlijk eten en drinken en entertainment voor het hele gezin.

Special Shapes

De Friese Ballonfeesten staan bekend om de spectaculaire heteluchtballonnen en dit jaar vormt daarop geen uitzondering. Tijdens de 36e editie kunnen bezoekers genieten van adembenemende Special Shapes (ballonnen met een bijzondere vorm), waaronder een enorme poedersuikerbus, een majestueuze draak en een vrolijke kikker. Deze unieke ballonnen zijn ware kunstwerken in de lucht en zorgen voor een sprookjesachtige ambiance.

Ochtendvaarten

Dit jaar zullen na meer dan 20 jaar afwezigheid de ochtendvaarten terugkeren. Op vrijdag en zaterdag kunnen liefhebbers de magie van een ballonvaart bij zonsopgang ervaren. Een unieke gebeurtenis, die een andere kijk biedt op het prachtige Friese landschap en een onvergetelijke herinnering creëert. Ervaringsdeskundigen zijn lovend over de rust en sereniteit van een ballonvaart bij ochtendgloren.

Van oldtimerrit tot nightglow

Naast de ballonvaarten heeft de organisatie een uitgebreid randprogramma samengesteld. De festiviteiten beginnen met een defilé door de pittoreske straten van Joure. Op zaterdag is er een oldtimerrit en een gezellige kofferbakmarkt, waar schatten wachten om ontdekt te worden. De vrijdag- en zaterdagavond worden opgeluisterd met optredens van verschillende artiesten, waaronder Chicago Funk, a tribute to the legendary Earth, Wind & Fire en de Radio Continu ‘On Tour’ drive-in-show met DJ Kevin Terpstra en diverse live-artiesten. En natuurlijk mag de adembenemende nightglow, waarbij de ballonnen oplichten in het donker op de maat van de muziek, niet ontbreken.

Ying Media, uitgever van GrootDeFryskeMarren, GrootHeerenveen, GrootsSneek en GrootBolswardIJsselmeerkust is dit jaar mediapartner van de Friese Ballonfeesten.