Onweersbuien spelbrekers fierljeppen in IJlst

IJLST- Door het noodweer van zaterdagavond zijn de wedstrijden in de fierljepcompetitie in IJlst na drie keer stilleggen helemaal geschrapt.

Het terrein rond de fierljepschans in IJlst is ontzettend nat. Fierljeppers en publiek zochten een droge plek onder een afdak of paraplu.

Sprongen ongeldig

De wedstrijd is rond 20.00 uur stilgelegd. Ook een ingekorte wedstrijd was niet meer mogelijk. De sprongen die zijn gedaan, gelden niet voor het klassement. Dat is voor sommige fierljeppers jammer, zo ljepte Iris Wijbenga uit Heeg een persoonlijk record van 13,93 meter. Dat record blijft staan, maar telt niet mee voor de competitie.

Het is de bedoeling dat de wedstrijd in IJlst maandag wordt ingehaald, om 18.30 uur.