Ontwerp Verordening Winkeltijden Súdwest-Fryslân 2023

SNEEK- Er komt een nieuwe ‘Verordening Winkeltijdenwet Súdwest-Fryslân 2023’. De Winkeltijdenwet regelt de tijden waarop winkels in ieder geval open mogen zijn en geeft de gemeente de mogelijkheid deze tijden te verruimen.

Verouderde verordening

De huidige Verordening Winkeltijden dateert uit 2012 en moet worden herzien. Onder meer om de Verordening Winkeltijden weer aan te laten sluiten bij de vernieuwde wet- en regelgeving.

Inzien en reageren?

De Verordening Winkeltijden 2023 ligt vanaf 21 juni 2023 tot en met 3 augustus 2023 ter inzage.

Ontwerp verordening winkeltijden 2023

Ontwerp Toelichting op verordening winkeltijden 2023

of bekijk de verordening op locatie bij de balie in het gemeentehuis, Marktstraat 8 in Sneek.

Stuur je reactie vóór 3 augustus 2023. Dit kan op de volgende manieren:

Via e-mail

Stuur een brief naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 10000, 8600 HA Sneek.

Wil je mondeling een zienswijze geven of heb je een andere vraag? Neem dan telefonisch contact op met team Ondersteuning en Advies.