Ontroerende voorstelling De Kleine IJsbeer bij Bibliotheken Mar en Fean

SNEEK- Voorstelling De Kleine IJsbeer is de fantasierijke vertolking van ‘Een ijsbeer in de tropen’. Een verhaal over vriendschap, je thuis voelen, het durven toetreden tot het onbekende, en de ongelofelijke kracht en schoonheid van de natuur. In een woordloze, muzikale en beeldende vertelling komt het verhaal van Lars op spectaculaire manier tot leven. De handgemaakte stoffen decorstukken en poppen prikkelen iedereen om mee te gaan met Lars in een groots avontuur! De voorstellingen worden gespeeld door Theater Stof en zijn binnenkort te zien op meerdere locaties bij Bibliotheken Mar en Fean.

Over het verhaal

Lars, de kleine ijsbeer, woont met zijn vader in een grote witte wereld van sneeuw en ijs. Hier voelt hij zich veilig en thuis. Die avond staat er een scherpe wind en de golven zijn woest. Zijn ijsschots breekt af en de zee neemt hem mee, weg uit zijn bekende poolwereld. Alles is opeens anders. Van vreemde groene planten tot bijzondere dieren en geluiden. Maar… hoe komt hij weer thuis? En… wat is thuis eigenlijk?

Voorstellingen

Op verschillende locaties van Bibliotheken Mar en Fean zijn de voorstelling te zien:

· Vrijdag 19 mei 2023 om 10:30 in Bibliotheek Sneek

· Vrijdag 19 mei 2023 om 14:30 in Bibliotheek Bolsward

· Zaterdag 20 mei 2023 om 10:30 in Bibliotheek Heerenveen Wil jij erbij zijn? Je kan reserveren via de website van Bibliotheken Mar en Fean (www.bmf.nl). Kaarten kosten voor niet-leden €10,- en voor leden €5,-. Het is belangrijk dat zowel de ouder als het kind een kaart bestelt voor de voorstelling.

Voorlezen en knutselen

Naast de voorstelling zijn er ook voorlees & knutsel activiteiten georganiseerd in Bibliotheken Mar en Fean. Er wordt voorgelezen uit het populaire prentenboek van Hans de Beer, de Kleine IJsbeer én na het voorlezen wordt er geknutseld. Voor meer informatie over deze activiteit kan er gekeken worden op de website van Bibliotheken Mar en Fean (www.bmf.nl).