Ontketend Friso Sneek zet Sliedrecht in eigen huis te kijk (0-3)

SLIEDRECHT - De dames van Friso Sneek zijn het eerste duel in de kampioenspoule meer dan uitstekend begonnen. In Sporthal De Basis speelde de formatie van Harry van den Brink met veel overtuiging en enthousiasme en dat was de landskampioen te veel die met de alleszeggende cijfers 13-25, 15-25 en 22-25 met de bekende staart tussen de benen naar de catacomben afdroop.

Surprise

De zege op Sliedrecht mag gerust een kleine surprise genoemd worden en met name de wijze waarop was indrukwekkend. We moeten heel lang in de geschiedenisboeken teruggaan dat de Sneker brigade een drie punter uit Sliedrecht mocht meenemen en het gerucht gaat dat zelfs de meest fervente Sneker nog volop in de geschiedenisboeken zit en naarstig op zoek is naar een zege van Sneek in het Zuid-Hollandse.

Uitmuntende start

Friso Sneek had de thuiswedstrijd tegen Sliedrecht nog met 3-2 gewonnen terwijl de ploeg van Elroy Bezemer datzelfde had gedaan in de eigen sporttempel. Kortom: voor de mensen die een betje zouden plaatsen was er geen touw aan vast te knopen wie zou winnen en met welke setstanden. Wie op een 0-3 zege van de bezoekers had ingezet zou ongetwijfeld te horen gekregen of hij niet diep in het glaasje had gekeken. Maar de keiharde realiteit was wel dat Friso Sneek een uitmuntende start kende van de play-offs.

Verwoestend blok

Van den Brink had de namen van Britt Schreurs, Nynke Oud, Rixt van der Wal, Lisan Siemonsma, Anlène van der Meer, Anniek Siebring en libero Geldou de Boer in zijn schrift staan voor de eerste set. De blauwhemden hadden vanaf het begin de leiding en op 4-7 vluchtte Bezemer in zijn eerste time-out al. Via 10-16 en 11-21 en met name aanvallend een paar harde meppen van Anniek Siebring was het Rixt van de Wal die een verwoestend blok neerzette voor een oppermachtig Friso Sneek (13-25). In de tweede set hetzelfde spelbeeld met Friso Sneek vooral verdedigend en blokkerend ijzersterk. Via 5-9, 11-18 en met een smash van Britt Schreurs en een foutserve van Sliedrecht stond er 15-25 op de borden.

Friese Azzurri’s

De redelijke bezette sporthal ging er nog eens voor zitten. Zou de thuisclub andermaal in staat zijn de rug te rechten tegen de fris spelende Snekers? Het antwoord luidde: “Nee”. Alhoewel de Sliedrechtse ploeg van alles probeerde, was dit niet genoeg om de Friezinnen van setwinst en een 0-3 triomf af te houden. Het verschil bleef miniem, maar Friso Sneek had toch de langste adem met wederom Britt Schreurs in aanvallend opzicht en een verdedigende fout zorgden bij de Snekers voor dolle vreugde. ”Dat verdedigen van ons was wel tekenend voor de wedstrijd", mompelde de verslaggever nog wat na die echter ook zijn complimenten gaf aan de Friese Azzurri’s.

Missie

Feit is wel dat de Friso Sneek aardig groeit in de favorietenrol. Harry van den Brink beaamde dat ook. “We hebben een missie en vandaag was een schitterende zege. Mooi voor de meiden. Ben hartstikke trots op ze in een goed gespeelde wedstrijd", aldus de Hattemer die tijdens de terugreis naar zijn woonplaats waarschijnlijk nog wel even op de linker weghelft heeft gereden.

Bron: VC Sneek