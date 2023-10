Ontketend Friso Sneek wint topper tegen VV Utrecht (3-0)

SNEEK - De dames van Friso Sneek hebben de toeschouwers in de goed gevulde Sneker Sporthal waar voor hun geld geboden. De thuisformatie stak in blakende vorm en met name in de tweede en derde set trakteerden zij de bezoekers uit Utrecht op een gevoelige 3-0 nederlaag. Dat lag absoluut niet in de lijn der verwachtingen, omdat vooraf op een spannende en gelijk opgaande strijd gerekend was maar Friso Sneek wenste niet aan een Utrechts feestje mee werken.

Felbegeerde landstitel

Vorig seizoen kruisten Friso Sneek en Utrecht maar liefst elf maal met elkaar de degens en het eindresultaat in de destijds uit zijn voegen knappende Sneker Sporthal was evident: Friso Sneek veroverde na zoveel jaren weer eens de felbegeerde landstitel.

Amusementsprogramma

De ploeg van Erik Reitsma kende een volle en enerverende volleybalweek met binnen acht dagen vier wedstrijden. De uitpartij tegen Sliedrecht Sport werd nipt verloren, de beide Europacupduels leverden niet de gehoopte tweede ronde op en nu vol naar de vierde partij tegen nota bene kampioensploeg VV Utrecht, dat kost kracht. Misschien dat de mentale sessies van Gijs Visser aan een positief rendement bijdroegen of wellicht het verrassende amusementsprogramma dat door een aantal enthousiaste vrijwilligers geïnitieerd werd. Wie zal het zeggen?

Genieten

Na het indrukwekkende begin met het Friese volkslied en de pompeblêdenvlag in vol ornaat voor de fel meezingende thuisploeg presenteerden de roodhemden zich aan het thuispubliek. Beginnend met de basis Nynke Oud, Nynke Hofstede, Anniek Siebring, Britt Schreurs, Rosa Entius, libero Geldou de Boer en Rixt van der Wal – de laatste niet helemaal fit vanwege een griep maar weer ouderwets op dreef - nam Utrecht het voortouw in de eerste set. Gecoacht en getraind door Vera Koenen die gedurende de wedstrijd lijdzaam moest toe zien hoe haar ploeg steeds meer in de malaise gedrukt werd door een flitsend spelend Sneek. Ook Erik Reitsma was een en al glimlach: ”Het was genieten. Blokkerend was het ijzer- en ijzersterk bij ons. Het klopte gewoon met elkaar."

Betonnen blok

Tot halverwege de eerste set gaven de teams elkaar weinig ruimte en in de spannende eindfase drukte Friso Sneek na twee sets uiteindelijk door met 27-25 na succesvolle acties van Rosa Entius en Rixt van der Wal. De Snekers tikten een zeer goed niveau aan. Er was geen doorkomen aan bij het betonnen blok van Friso Sneek waar elke voorspeler succesvolle dakjes in huis had. Met 25-16 won Friso Sneek de tweede set en zette de opponent op een 2-0 achterstand in sets.

Galavoorstelling

Het publiek- dat zich met veel kabaal kostelijk vermaakte- ging er eens recht voor zitten. Was dit dezelfde ploeg van dinsdag en woensdag die de eigen aanhang nu op een kleine galavoorstelling trakteerde? Inderdaad, geen gezichtsbedrog want de brigade van captain Nynke Oud hield het hoge niveau vast en dwong Utrecht tot meer fouten en beukte er zelf heerlijk op los. Britt Schreurs sloeg zich het eelt van de handen en ook mid Nynke Hofstede lijkt haar draai meer dan gevonden te hebben. Met 25-13 behaalden de Snekers een onverwachte en makkelijke zege op medekampioenskandidaat Utrecht dat in de Sneker volleybaltempel een kleine dreun kreeg toegediend.

Meest waardevolle speelster

Tijdens de tweede set mochten drie toeschouwers nog proberen een mooie waardebon van Halfords te winnen door op een uitgestalde fiets op het veld te serveren. Nadien gooiden speelsters nog surprises in het publiek en werd de meest waardevolle speelster – de MVP- in het zonnetje gezet. Christie Wolt van Utrecht en Nynke Oud van Friso Sneek zijn de eersten in deze galerij. Beiden mochten van de wedstrijdsponsoren Wicher Wind van Onder de Linden en Jelmer Kuipers van Kuipers en Van den Berg een groot cadeau in ontvangst nemen waarmee de Sneker club aantoont dat het bezoeken van een wedstrijd van Friso Sneek een ouderwets avondje uit is en genieten is van attractief volleybal.

Bron: VC Sneek