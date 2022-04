Onthulling informatiepaneel neergestort oorlogsvliegtuig B17 bij Griene Dyk-Paviljoenwei

De plechtigheid begint om 11.00 uur in het dorpshuis ‘De Wier’ in Offingawier, waarna de heer A. Tuinman een lezing zal houden over de Amerikaanse bommenwerper, die ook wel ‘Het vliegend Fort’ werd genoemd.

Om precies 12.56 uur, de tijd dat het vliegtuig is neergestort op die fatale decemberdag, zal de onthulling van het informatiepaneel plaatsvinden.

De Crash

De crash van de B-17 42-3488 van de 385e Bomb Group, 548e Bomb Squadron, USAAF, was op 11 december 1943 vanaf Great Ashfield opgestegen en had de Duitse havenstad Emden als doel. Nadat de bommen waren gelost werd de bommenwerper door luchtafweergeschut geraakt. Boven de provincie Groningen zette een aantal Duitse jagers de aanval in en mede daardoor raakte de machine dusdanig beschadigd, dat meerdere bemanningsleden besloten de aangeschoten B-17 te verlaten. Zij kwamen behouden aan de grond. Het toestel stortte uiteindelijk neer in een weiland bij Offingawier. Zijluikschutters Howard G. Hall en buikkoepelschutter Wilfred M. Husband, die tijdens de onophoudelijke aanvallen gedood werden, werden in de wrakstukken aangetroffen.

Vliegtuigberging

In de loop van december 1943 werden de resten van de eens zo machtige machine door de Duitsers geborgen. De berging verliep voortvarend, omdat de het vliegtuig in een glijvlucht naar beneden was gekomen. In 2007 werden de laatste resten opgeruimd. Er werd toen onder andere een motorplaatje en resten van de benzinetanks gevonden.

Informatiepaneel Crashlocatie

De Stichting Missing Airmen Memorial Foundation heeft samen met de Dorpsbelang Offingawier en de landeigenaar een plan ontwikkeld om de plaats van de crash te Offingawier te markeren met een informatiepaneel. Hierop wordt het verhaal van de vlucht en de bemanning verteld en krijgen alle betrokkenen een gezicht.

Foto: Zijluikschutters Howard G. Hall, staand tweede van links en vierde van links Wilfred M. Husband.