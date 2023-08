Onthulling heuptasjes Limpio

SNEEK-Het is zover! Vrijdag 4 augustus onthullen de winnaressen van de Waste Battle van 2022 hun product: het Limpio heuptasje. Met het unieke ontwerp en hoogwaardige afwerking is het heuptasje van Limpio niet alleen een praktisch accessoire, maar ook een statement van jouw betrokkenheid bij het milieu.

Limpio heuptasje

Gemaakt van gerecyclede kleding, restmateriaal van twee zeilmakerijen en een privé donatie van een 30m2 zeil. De gulle donateur zeilt zelf ook tijdens aan de Sneekweek. Dit heuptasje een prachtig voorbeeld van hergebruik en duurzaamheid. Een manier om zwerfafval tegen te gaan, want in het heuptasje bewaar je je afval totdat je bij een container of prullenbak komt om je afval weg te gooien. Draag het met trots tijdens de Sneekweek en laat zien dat duurzaamheid en stijl hand in hand kunnen gaan.

De Stichting Sneekweek, die zich inzet voor de verduurzaming van dit grote evenement, heeft het heuptasje van Limpio omarmd als een passende toevoeging aan hun initiatieven. Dit tasje belichaamt de kernwaarden van bewust consumeren en het verminderen van afval.