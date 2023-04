Ontdek nieuw talent bij de Kleine Prijs van Fryslân

SNEEK- Dit weekend gaat de talentenwedstrijd De Kleine Prijs van Fryslân van start. Met voorrondes door de hele provincie strijden muzikanten in de categorieën singer-songwriter, bands en hiphop om een plek in de finale. De Kleine Prijs van Fryslân is een initiatief van Friesland Pop, met als doel om startende muzikanten optredens en coaching te bieden. Dit weekend starten de voorrondes van de Kleine Prijs in Oosterwolde en Heerenveen.

De Kleine Prijs van Fryslân is het hart van de talentontwikkelingsprojecten van Friesland Pop. Naast optreedmogelijkheden tijdens de voorrondes en de finales krijgen de deelnemende acts gedurende het traject coaching. De acts die doorstromen naar de finales krijgen, in aanloop naar hun optreden in de finale, diverse masterclasses aangeboden, waarbij professionals met ze aan de slag gaan om bijvoorbeeld hun podiumpresentatie, composities of setlist naar een hoger niveau te brengen.

Het prijzenpakket verschilt per categorie, maar bestaat uit onder andere een geldprijs die in te zetten is voor de ontwikkeling van de carrière van de winnaar (denk aan studiotijd, mastering, songwriting sessies, social media training), optredens op diverse festivals, interviews en gerichte coaching.

Eerdere winnaars van de talentenwedstrijd zijn CLOUDSURFERS, The Homesick, SSTO, Moonloops, Katie Koss en Kobus Gaat Naar Appelscha.

Data voorrondes:

15 april om 20:00 voorronde singer-songwriter in de Dorpskerk in Oosterwolde met Annike, Methoxy, Nina en Henrike Slagter.

Data finales: