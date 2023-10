Ontdek lokale muziekacts tijdens Helden van Hier in Súdwest-Fryslân

IJLST- Tijdens Helden van Hier treden op één dag meerdere Friese muziekacts op in hun eigen regio. Op 11 november vanaf 14:30 uur vindt er een nieuwe editie plaats in de gemeente Súdwest-Fryslân. Op deze dag is er livemuziek op verschillende plekken in de gemeente, zoals cafés, theaters en buurthuizen. Alle optredens zijn gratis toegankelijk. Kijk voor meer informatie op www.frieslandpop.nl .

Dit is het programma van de dag

It Podium, IJlst - 14:30

Group 70 speelde in het voorprogramma van Cuby & The Blizzards. Met een voorliefde voor de jaren 60 neemt de band hun publiek mee naar een nostalgische reis door de tijd. Hierna spelen coverbands Heroes en Zo What bekende klassiekers van onder andere The Police, CCR, The Beatles en Sandy Coast. Stof op de Naald sluit de muzikale dag bij It Podium af.

Te Plak, Pingjum - 14:30

Speciaal voor Helden van Hier organiseert PingPop een open dag. Hier kunnen zowel kinderen als jongeren en volwassenen meedoen aan een gratis bandles.

De Utherne, IJlst - 19:30

Coverband S’moon opent de avond met classic rock van onder andere Neil Young, The Doors en Peter Green. Daarna blijven we in de rocksferen met New Land Slide. Deze band heeft jarenlange ervaring met optredens op Nederlandse podia en speelt hun eigen repertoire. More or Lezz sluit de avond in De Utherne af met pop, rock en blues waarbij gedanst kan worden.

De Herberch fan Nylân, Nijland - 20:00

Met een combinatie van funk, soul en blues speelt Late Date swingende nummers met funky ritmes. Klassiekers van onder andere Otis Redding, Amy Winehouse en Roxy Music komen voorbij. Ook 4 Shits & Giggles maakt er een feest van in de Herberch.

Café Romano, Makkum - 20:00

The Wannabeers spelen zowel muziek uit de jaren 60 als liedjes van nu in een semi-akoestische setting.

Het project is een initiatief van Friesland Pop, opgezet om muzikale acts zoveel mogelijk podiumervaring bieden en om de provincie te verrijken.