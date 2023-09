Ontdek klassieke muziek samen met Gabriël Vriens

SNEEK- Ga samen met Gabriël Vriens op reis in de wereld van klassieke muziek. Vanaf 19 september komt Gabriël elke maand langs in Bibliotheek Sneek. Gabriël vertelt over verschillende componisten en hun muziekstukken.

De Vier Jaargetijden van Antonio Vivaldi

Het eerste stuk dat wordt besproken is van Antonio Vivaldi. Vivaldi heeft talloze vioolconcerten geschreven, maar vier vioolconcerten met de bijnaam ‘De Vier Jaargetijden’ zijn wereldberoemd gebleven. De muziek laat op een beeldende manier de vier jaargetijden klinken. De hitte van de Italiaanse zomer, maar ook het klappertanden van de kou in de winter is hoorbaar in de muziek.

Elke maand in Bibliotheek Sneek

Wil jij meer leren over de diverse muziekstukken? Kom dan langs in de Bibliotheek op 19 september om 19.30 in Bibliotheek Sneek. Nieuwsgierig naar de andere muziekstukken die binnenkort besproken worden? Kijk dan op www.bmf.nl.