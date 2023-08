Ontdek het avontuur en gezelligheid in Amstelveen!

Misschien heb je het dan wel mis, want ben je wel eens in Amstelveen geweest? Een stad die barst van karakter, cultuur en verrassingen! Misschien ben je net komen wonen in Amstelveen of kom je de stad gezellig bezoeken, we hebben de volgende … dingen voor je op een rijtje gezet die deze charmante stad te bieden heeft!

Kunst en cultuur snuiven

Amstelveen is de thuisbasis van een aantal prachtige kunst- en cultuurcentra. Het Cobra Museum, genoemd naar de beroemde kunstbeweging, biedt een kleurrijke en boeiende verzameling moderne kunst. Als je hunkert naar klassieke werken, kun je het Museum Jan van der Togt bezoeken, waar je kunt genieten van schilderijen en sculpturen van lokale en internationale kunstenaars.

Winkelen en smullen

De Poel is een pittoresk meer dat het hart van Amstelveen vormt. Rondom dit schilderachtige waterlichaam vind je een scala aan boetieks, winkels en restaurant Amstelveen. Of je nu op zoek bent naar unieke kledingstukken, handgemaakte sieraden of gewoon wilt genieten van een smakelijke maaltijd met uitzicht op het meer, De Poel heeft voor elk wat wils.

Groene ontsnappingen

Amstelveen is gezegend met groene oases die perfect zijn om te ontspannen en tot rust te komen. Het Amsterdamse Bos is een uitgestrekt recreatiegebied waar je kunt wandelen, fietsen, roeien en zelfs geiten kunt aaien bij de kinderboerderij. Het is de perfecte plek om even te ontsnappen aan de drukte van het stadsleven.

Proef avontuurlijke keukens

Amstelveen's diverse bevolking heeft geleid tot een spannende mix van culinaire tradities. Of je nu houdt van sushi, Indiaas, Italiaans of zelfs Surinaams eten, ga uit eten in Amstelveen en je smaakpapillen zullen zeker verrast en verwent worden. Vergeet niet te genieten van een heerlijke stroopwafel als zoete traktatie!

Kunst en ambachten markten

Als je een liefhebber bent van ambachtelijke creaties en lokale schatten, zorg dan dat je een van de kunst- en ambachtsmarkten van Amstelveen bezoekt. Deze markten bieden een scala aan handgemaakte producten, van sieraden en keramiek tot kunst en decoraties. Het is de perfecte plek om unieke souvenirs te vinden.

Theater- en muziekbelevenissen

Amstelveen heeft een bruisende theater- en muziekscene die je niet wilt missen. Het Amstelveens Poppentheater biedt unieke voorstellingen voor jong en oud, terwijl het Schouwburg Amstelveen regelmatig optredens en voorstellingen van bekende artiesten organiseert. Of je nu van muziek, theater of dans houdt, je zult zeker entertainment van topklasse vinden.