Ontdek en Beleef Bedrijvig Súdwest tijdens de Open Bedrijvendag SWF

SNEEK- Maar liefst 11.975 bedrijven in uiteenlopende sectoren: Súdwest-Fryslân bruist van bedrijvigheid. Daar staat niet iedereen bij stil, maar op zaterdag 4 november 2023 van 10:00 tot 16:00 uur kan je er niet omheen: bedrijvig Súdwest opent haar deuren voor het grote publiek. Als zijnde werkgever, producent, opleider of gewoon om de werkplek aan vrienden, familie en buren te laten zien. De Open Bedrijvendag SWF is het moment om vrijblijvend een kijkje achter de schermen te nemen bij deelnemende bedrijven in de buurt.

Bedrijven groot en klein openen de deuren

De Open Bedrijvendag SWF is een initiatief van Vereniging Ondernemend Sneek. Na drie succesvolle edities van het Werkfestival, twee geslaagde Werkcongressen en een Inspiratietour, is het – letterlijk en figuurlijk – tijd om deuren te openen. Van grote bedrijven in de 83 dorpen tot kleine bedrijven in de 6 steden en andersom: alle bedrijven in het gebied tussen de Afsluitdijk, Stavoren en Sneek hebben de mogelijkheid om deel te nemen. Om gelijktijdig hun deuren wagenwijd open te zetten voor rondleidingen, demonstraties, workshops of een lekker bakje koffie. Bekijk de mogelijkheden voor deelname aan de Open Bedrijvendag SWF.

Kom in contact met potentiële medewerkers en klanten

Voor bedrijven is het dé kans om de buitenwereld te laten zien wat er zich allemaal afspeelt achter die bedrijfsmuren en wat het bedrijf te bieden heeft. Om het verhaal van het bedrijf te vertellen en anderen te inspireren. Het is de ideale gelegenheid om openstaande vacatures op een originele manier onder de aandacht te brengen, maar ook om in contact te komen met potentiële medewerkers en klanten.

Belevenis voor iedereen

Van jachtbouw tot zakelijke dienstverlening, van zorg tot transport, er is van alles te zien en te doen tijdens de Open Bedrijvendag SWF. Met bezoekers van jong tot oud is het een belevenis voor iedereen: bewoners, geïnteresseerden, werkzoekenden, studenten, nieuwkomers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Óók voor degenen die nog een studie- of beroepskeuze moeten maken, nadenken over een carrière switch of gewoon nieuwsgierig zijn: kom binnen en neem een kijkje in de keuken!