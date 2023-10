Ontbijten met burgemeester Jannewietske de Vries in Makkum

MAKKUM- Ontbijten met de burgemeester. Dat is natuurlijk erg bijzonder. Vandaag kwam burgemeester Jannewietske de Vries naar Makkum om te ontbijten met basisschoolleerlingen van groep 7 en 8. Een goed en gezond ontbijt is erg belangrijk, daarom doet gemeente Súdwest-Fryslân mee met het landelijke burgemeestersontbijt. Dit is onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt.

Start je dag goed

Gemeente Súdwest-Fryslân wil dat kinderen gezond kunnen opgroeien. En daar hoort een goed ontbijt bij. Burgemeester Jannewietske de Vries en bakker Nyncke Posthuma uit Wommels gingen tijdens het ontbijt met de kinderen praten over het belang van ontbijten. Ontbijten ze elke dag, wat eten ze het liefste en waarom is deze maaltijd zo belangrijk? De kinderen hadden ook leuke vragen voor de burgemeester Jannewietske en bakker Nyncke.

“Goed en sûn ite smoarns is wichtich en net foar elk bern yn Súdwest-Fryslân fanselssprekkend. Net alle bern krije alle dagen in stikje bôle of skaaltsje yochert moarns; in oantal krijt sels hielendal gjin moarnsbrochje. Oandacht hjirfoar bliuwt wichtich." Burgemeester Jannewietske de Vries

Ontbijtpakket

De basisschoolleerlingen hebben ontbeten met een ontbijtpakket dat voldoet aan de actuele richtlijnen van het Voedingscentrum. In het pakket zaten volkorenbrood, volkorenbolletjes en volkoren krentenbollen van Bakkerij Puur Posthuma en gezond beleg. Verder konden de burgemeester en kinderen kiezen uit halfvolle zuivel, thee, groente en fruit. Gezond én lekker!

Het burgemeestersontbijt

Deze week ontbijten 239 burgemeesters uit heel Nederland samen met basisschoolleerlingen uit eigen gemeente. Het initiatief komt vanuit de organisatie van het Nationaal Schoolontbijt, dat sinds vorig jaar in een nieuwe vorm plaatsvindt. Het is een kans voor bakkers om hun ambacht te laten zien en om samen met de burgemeester het belang van een gezond ontbijt met volkorenbrood te benadrukken.