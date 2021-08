ONS-verdediger Glenn Buma breekt pols

SNEEK-Nadat trainer Jan Vlap aan het eind van de eerste oefenwedstrijd tegen VVI al Vladik Drakopulo voor onbepaalde tijd kwijtraakte, is het arsenaal verdedigers op het Zuidersportpark opnieuw uitgedund. Glenn Buma die gisteravond tegen vv Groningen in de tweede helft al na een klein kwartier met een handblessure naar de kant moest, heeft na nu is gebleken, zijn pols gebroken.

De ONS-verdediger kopte gisteravond de bal weg, waarbij zijn tegenstander ietwat onbeholpen het duel aanging. Hij kwam vervolgens ongelukkig op zijn hand terecht en moest het speelveld verlaten. In eerste instantie werd gedacht aan een kneuzing, doch vanochtend werd bij nader onderzoek in het ziekenhuis een breuk vastgesteld en verdween zijn arm in het gips.

Het kind van de club mist daardoor de rest van de voorbereiding. Hoe lang het herstel van Glenn Buma in beslag neemt, is niet bekend maar wij wensen hem evenals uiteraard Vladik Drakopulo een voorspoedig herstel en hopen beide weer snel op de groene mat terug te zien.



​N.B.: Deze medische informatie is met toestemming geplaatst

Bron: https://pengel.weebly.com/