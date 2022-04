ONS Sneek zorgt voor mooi(ste) met overwinning op het andere oranje

Overwicht zonder kansen

​Met de uitslagen tegen andere titelkandidaten (Eemdijk en SC Genemuiden) in in het achterhoofd koos trainer Arnoud Koster achter de Dijk voor een meer behouden koers. Daarbij werd een aanvaller ingeruild voor een extra verdediger en dat wierp zijn vruchten af. Hoewel de thuisclub een overwicht had, wist RKAV Volendam dat surplus niet of nauwelijks in mogelijkheden te vertalen. Ook ONS Sneek dat al vroeg in de wedstrijd vanwege een blessure van Mark Westra noodgedwongen moest wisselen, kwam aanvankelijk niet in de buurt van de vijandelijke goal en de eerste keer dat dit wel gebeurde, was het door toedoen van de pijlsnelle Nick Kleen gelijk raak.



Meer en minder evenwicht

Die voorsprong viel gelet op de veldverhouding geflatteerd te noemen, maar die kwalificatie verloor na rust zijn waarde. Toen was de wedstrijd meer in evenwicht, al ging dat aanvankelijk niet gepaard met beduidend meer mogelijkheden voor de in blauw geklede Snekers. Die ontstonden pas, nadat arbiter Stoffer het personele evenwicht “verstoorde” en Volendammer Stef Schokker bij wijze van spreken van het wedstrijdformulier veegde.



Profijt

Nog geen twee minuten na die rode kaart profiteerde ONS Sneek optimaal van het personele surplus en was het Pieter Abe de Jong die met een fraaie kopbal de Sneker marge verdubbelde. Het was zijn eerste treffer “in dienst” van het Sneker oranje en een niet onbelangrijke. Met nog twintig minuten en het overtal op het netvlies leek de wedstrijd daarmee namelijk beslist. Tien minuten later kon er een streep door “leek”, toen Rens Veerman een voorzet van Nick Kleen in eigen doel gleed. Daarmee was de wedstrijd wel definitief beslist, al sputterde de formatie van trainer Johan Steur gelijk na de spelhervatting middels een benutte rebound van Jens Kras nog even tegen.



Slotakkoord

Meer zat er voor de titelkandidaat echter niet in. Integendeel. in de slotminuten hing de vierde Sneker goal meer in de lucht dan een tweede van Volendamse makelij en die “weersvoorspelling” kwam uiteindelijk ook uit. In de toegevoegde tijd liet Nick Kleen met zo’n beetje zijn laatste krachten namelijk nog een keer de uitgedunde Volendammer defensie zijn hielen zien (1-4) en luttele tellen later ging de mooiste verrassing zoals hiervoor al werd vermeld, viraal.



Met die totaal onverwachte zege op de nummer twee van de ranglijst kroop ONS Sneek dat morgen in Bunschoten met Eemdijk opnieuw een kandidaat voor de schaal ontmoet, een stukje dichter bij de veilige regionen, al blijft er voor rechtstreekse handhaving met een achterstand van zeven punten nog altijd een brug te slaan.

RKAV Volendam - ONS Sneek 1-4 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Nick Kleen (34.), 0-2 Pieter Abe de Jong (72.), 0-3 Rens Veerman (82.-e.d), 1-3 Jens Kras (83.) , 1-4 Nick Kleen (90.+2)

​Scheidsrechter: X. Stoffer

​Gele kaart: Rens Veerman (RKAV Volendam), Wesley Tankink, Gabriël Fernando (ONS Sneek)

Rode kaart: Stef Schokker (RKAV Volendam)

Opstelling RKAV Volendam: Rick Heuvel, Marco Speijk (83. Remco Schaap), Rens Veerman, Pieter Kroon (74. Maarten Woudenberg), Stef Schokker, Dave Zwarthoed, Daan van Baarsen, Iwan Tol, Joey Tol (74. Sonny Tol), Jens Kras en Lex Veerman (59. Azedinne Sout)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Pieter Abe de Jong, Simon de Laat, Gabriël Fernando, Glenn Buma, Rik Koelewijn (89. Mounir Loolofs), Mark Westra (20. Steyn Potma), Wesley Tankink, Niels Nadorp (89. Giovanni Aronds), Han van Dijk en Nick Kleen

Bron: https://pengel.weebly.com