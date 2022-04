ONS Sneek zet rechtstreekse handhaving op de agenda

Gepokt en gemazeld

Die werd overigens ingezet nadat de club besloot om het seizoen met Arnoud Koster af te maken en om de technische staf met Patrick Lip en Leo de Wagt van de nodige ervaring te voorzien. Beide oud-spelers zijn gepokt en gemazeld en weten als geen ander, waar Abraham de mosterd haalt en ONS Sneek haalde die gistermiddag dus opnieuw binnen.



​Dodelijk effectief

Dat gebeurde in een wedstrijd waarin ONS Sneek met name in de eerste helft dodelijk effectief was. Nadat in de beginfase een treffer van Berkum-speler Johnson Bacuna die later een negatieve hoofdrol voor zich zou opeisen, vanwege buitenspel werd geannuleerd, haalde ONS Sneek zoals hiervoor al werd vermeld uit een paar mogelijkheden het maximale en dat ook nog eens in een kort tijdsbestek. De openingstreffer viel in minuut twintig toen Berkum-doelman Huib Veurink er bij een vrije trap van Gabriël Fernando niet goed uitzag. Acht minuten later verdubbelde Han van Dijk na een prima actie en dito voorzet van Nick Kleen de marge en kort daarop werd laatstgenoemde door Van Dijk met een prima steekpass in stelling gebracht.



Boersma

Twee minuten na Kleen’s 3-0 kreeg Berkum een strafschop en de mogelijkheid om dichterbij te komen. Marc van der Meulen die in de heenwedstrijd nog twee keer vanaf de stop doel had getroffen, faalde echter. Of misschien beter, doelman Tristan Boersma was hem met een prima redding de baas. Na dat moment probeerde de thuisclub het nog een aantal keren van afstand, maar de inzetten van achtereenvolgens Pieter Abe de Jong, Steyn Potma en Wesley Tankink waren niet zuiver genoeg om de eerste helft te vervolmaken.



Aluminium

Ook een kopbal van Berkum was vlak voor rust niet zuiver genoeg, al kreeg Boersma daarbij wel hulp van het aluminium en vroeg in de tweede helft kreeg de Sneker sluitpost nog een keer assistentie van hetzelfde materiaal. Nadat Nick Kleen in eerste instantie de bal van de lijn kopte, hield de lat vervolgens bij een kopbal van Martijn Brakke een Zwolse treffer van het bord en even later deed de paal bij een inzet van diezelfde Brakke hetzelfde. Het was duidelijk dat Berkum zich nog niet bij een nederlaag wou neerleggen, maar amper twee minuten na de ketsende geluiden kon er een streep door de plannen van de bezoekers, toen de hiervoor al genoemde Bacuna na aanhoudend gemekker vroegtijdig de douche mocht opzoeken.



Van Dijk

Toch wist de formatie van trainer Arno Hoekstra in ondertal te scoren. Na een inzet van Ivar Nijboer kreeg Boersma de bal niet onder controle, waarna invaller Julian de Ruiter het kleine foutje afstrafte. Verder dan dat kwam Berkum echter niet, want na die tegentreffer wist men niets meer uit te richten, zulks in tegenstelling tot ONS Sneek. Nadat hij eerst nog een keer voorlangs schoot, gooide Han van Dijk een kwartier voor het einde de wedstrijd namelijk definitief in het slot, toen hij na een prima actie van Rik Koelewijn zijn tweede van de middag liet noteren. Van Dijk kreeg even later een applauswissel en weer een paar minuten later mocht ook de rest van de Snekers het applaus in ontvangst nemen.



Met de derde opeenvolgende overwinning is op het Zudiersportpark zoals hiervoor al werd vermeld, sprake van een wederopstanding en staat rechtstreekse handhaving met een achterstand van nog maar twee punten op de veilige twaalfde plek opeens weer vol op de agenda, die verder vermeldt dat de oranjehemden komende zaterdag bij HZVv op bezoek gaan.

ONS Sneek - Berkum 4-1 (3-0)

Doelpunten: 1-0 Gabriël Fernando (21.), 2-0 Han van Dijk 28.), 3-0 Nick Kleen (31.), 3-1 Julian de Ruiter (61.) 4-1 Van Dijk (75.)

​Scheidsrechter: M.A. Spoon

​Gele kaart: Kevin Mennega (ONS Sneek)

Rode kaart (2x geel); Johnson Bacuna (Berkum)

​Bijzonderheid: Tristan Boersma stopt penalty van Marc van der Meulen (33.)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Pieter Abe de Jong, Gabriël Fernando, Glenn Buma, Rik Koelewijn, Giovanni Aronds, Wesley Tankink, Niels Nadorp, Steyn Potma (46. Kevin Mennega), Han van Dijk (85. David Bergsma) en Nick Kleen

Opstelling Berkum: Huib Veurink, Hermen Dam (46, Roy van de Stouwe), Dennis Horstman, Marc van der Meulen, Ivar Nijboer (64. Boy Boeloerditi), Lars van Gerner (46. Julian de Ruiter), Björn Bakker, Johnson Bacuma, Martijn Brakke en Alex van Hoesel

Bron: https://pengel.weebly.com/