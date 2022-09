ONS Sneek zeker van een plek in de kokertjes

Vroege treffer

​In afwijking van het duel tegen LSC 1890 waarbij de ploeg van trainer Arnoud Koster pas na rust op stoom kwam, gaf de eersteklasser nu - net als eerder in het oefenduel tegen Sneek Wit Zwart - meteen gas en dat resulteerde al de derde minuut in een voorsprong, toen Nordin Thaboun met een geplaatst schot Balk-doelman Adries Zijlstra het nakijken gaf. Daarbij zou het vreemd genoeg blijven, want de thuisclub kreeg via Ewart Ottema en Pieter Abe de Jong mogelijkheden om het overwicht meer in de score tot uitdrukking te brengen, al had eerstgenoemde met een bal op de lat het geluk niet aan zijn zijde.



Nieuwe olie

Het gebrek aan doelpunten was het enige dat Koster zijn mannen kon verwijten, maar verder beleefde de Sneker oefenmeester een zorgeloze eerste helft, al belette hem dat niet om bij het begin van het tweede bedrijf met Wesley Tankink en Mark Westra voor resp. Geoffrey Eekhof en Pieter Abe de Jong nieuwe olie aan zijn motor toe te voegen.



Beslissing

Meteen na de thee verdubbelde ONS Sneek de marge. Spits Ottema die in de eerste helft nog het aluminium had geteisterd, schoot na goed doorzetten op fraaie wijze de tweede Sneker treffer tegen de touwen. Zes minuten later viel de beslissing, want nadat een tegentreffer van Stefan Komst vanwege buitenspel niet het benodigde stempel kreeg, deponeerde Tahboun na voorbereidend werk van Mark Westra zijn tweede in het mandje. Daarmee was de wedstrijd gespeeld en dat was voor ONS Sneek aanleiding om de voet van het gaspedaal te halen. Daardoor kreeg Balk meer vrijheid en ruimte, maar de ploeg van trainer Jan Bruin wist daar geen gebruik van te maken. Een eretreffer zat er dan ook niet in. Sterker nog, in de slotminuut moest men nog een keer slikken, toen Tankink op aangeven van Mark Westra de eindstand op 4-0 bepaalde.



Met die overwinning heeft ONS Sneek dat komende zaterdag in Idskenhuizen de laatste poulewedstrijd afwerkt, zich zoals hiervoor al werd vermeld, verzekerd van plek in de KO-fase van de districtsbeker noord die de oranjehemden in 2014 wisten te winnen.

O.N.S. Sneek - Balk 4-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Nordin Tahboun (3.), 2-0 Ewart Ottema (46.), 3-0 Tahboun (51.), 4-0 Wesley Tankink (90.)

Scheidsrechter: H.J.C. Aartsen

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Rik Koelewijn (69. Jan Rein Boelsma), Joran Swart, Glenn Buma (69. Patrick van der Veen), Mounir Loolofs, Pieter Abe de Jong (46. Wesley Tankink), Stefan Westra, Geoffrey Eekhof (46. Mark Westra), Delachance Sabuni, Nordin Tahboun en Ewart Ottema