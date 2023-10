ONS Sneek wint verdiend van koploper

Verdiend

Die overwinning was overigens verdiend, want ONS Sneek voetbalde gemakkelijker en had in grote delen van de wedstrijd het betere van het spel, al was KHC met name in de eerste helft vanuit de omschakeling dreigend. Die omschakeling werd een paar keer door Sneker onzorgvuldigheid gevoed, zoals in de negentiende minuut toen Joran Swart - later verkozen tot man ot the match - bij een breedtepass van Glenn Buma stond te slapen. Het leverde de bezoekers uiteindelijk een corner op en die werd door de al genoemde Knol doeltreffende verlengd.



Opmaat

ONS Sneek was niet iets meer dan tien minuten op voorsprong gekomen, toen een geweldige voorzet van Geoffrey Eelhof door Eijzenga op al even geweldige wijze achter Vonk werd gekopt. Het leek de opmaat voor meer maar of acties werden te ver doorgevoerd, of de afronding was niet venijnig en zuiver genoeg, iets wat ook bij een schuiver van de gasten van toepassing was. Een link balletje van Eekhof zorgde daarentegen voor meer opwinding, iets wat bij een wel heel opportunistische poging van KHC vanaf de middellijn en bij een poging van Swart achterwege bleef.



Nog een dot

Daarna werd een voorzet van Jelle de Graaf corner gekopt en één van dezelfde voet door Vonk uit de lucht geplukt, terwijl een inzet van Nordin Tahboun werd geblokt en ééntje van Giovanni Aronds over "het hok” verdween. Nadat Buma aan de andere kant een counter een halt toeriep en een poging van de bezoekers door Eekhof werd gekraakt ging de rust met één-één in. Voor hetzelfde geld had dat ook één-twee kunnen zijn, want vlak voor het rustsignaal van arbiter Postma kreeg KHC Kampen na matig uitverdedigen nog een dot van een kans.



Meer fysiek

In het tweede bedrijf wisselden De Graaf en Tim ten Voorde van flank en na wat speldenprikken zagen zij, dat Eijzenga na een voorzet van Eekhof dicht bij tweede Sneker treffer was. De inzet van de spits belandde echter op de buitenkant van de paal, waarna linksback Mounir Loolofs even later vanwege hands werd teruggefloten. Verder verliep de Sneker activiteit vooral over de rechterkant, maar acties van Eekhof en Ten Voorde smeten uiteindelijk niet meer dan een corner op. Het spel speelde zich toen overigens voornamelijk op de helft van KHC af en mede daardoor werd het voetbal fysieker, al gaat het te ver om van vechtvoetbal te spreken.



Evenwicht verstoord

Het overwicht van ONS Sneek leverde echter niet of nauwelijks doelrijpe kansen op. Aangezien ook KHC in die tijdspanne niet verder kwam dan een afzwaaier en niet al te best uitgevoerde counter, bleef het scorebord buiten werking totdat de “scheids” na een overtreding op Tahboun opeens rood trok en het personele evenwicht werd verstoord. De daaropvolgende vrije trap van Eekhof - net over - leverde nog niks op, maar een minuut later soleerde Joran Swart door de zestien om met een schuiver in de verre hoek ook het evenwicht in de score te verstoren.



Elf meter

Vervolgens kwam een bal van De Graaf bij een kansrijke tegenstoot achter de man en ging Tahboun bij een volgende overtalsituatie voor eigen eer en glorie, waar een voorzet/pass op één van de mee opgekomen medespelers een veel betere optie was geweest. Zo’n pass kwam er even later wel, maar toen hield de doelman van KHC Eijzenga's tweede van de middag tegen. Kort daarop werd op “South Park” echter toch gejuicht. De drie-één werd vanwege buitenspel echter geseponeerd, waarna bij een overtreding van Vonk op Eijzenga wel tot vervolging werd overgegaan en Ten Voorde vanaf elf meter alsnog de drie-één tegen de touwen schoot. Daarmee was de wedstrijd beslist, al was KHC in de toegevoegde tijd met een bal op de lat en een rebound nog dicht bij de aansluiting



Een eventuele aansluiting had geen gevolgen gehad, want de resterende speeltijd was alsdan tekort geweest om ONS Sneek nog van de - verdiende - zege af te houden. Door die overwinning stegen de Snekers naar plek drie met één punt achterstand op KHC en Flevo Boys, dat komende zaterdag in Emmeloord de volgende tegenstander van trainer Arnoud Koster en de zijnen is.

O.N.S. Sneek - K.H.C. Kampen 3-1 (1-1)

Doelpunten: 1-0 Ruben Eijzega (11.), 1-1 Leroy Knol (20.), 2-1 Joran Swart (78.), 3-1 Tim ten Voorde (90.+2-pen.)

Scheidsrechter: T. Postma

Gele kaart: Maurice Versignani, Steven Vonk (KHC Kampen)

Rode kaart: Leroy Knol (KHC Kampen)

Opstelling ONS Sneek: Ma Wolfs, Mounir Loolofs, Joran Swart, Glenn Buma, Geoffrey Eekhof, Giovanni Aronds, Harmen Boelsma, Jelle Graaf (80. Nigel Hardenberg), Nordin Tahboun, Tim ten Voorde en Ruben Eijzenga